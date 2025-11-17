Lärare åk 7-9 i sve, eng till Ljungsbroskolans resursskola autism
2025-11-17
Vill du jobba med små undervisningsgrupper där du får undervisa och stötta elever inom autismspektrumet? Hos oss blir du en del av en verksamhet med hög personaltäthet som präglas av nära samarbete. Välkommen till oss på Ljungsbroskolans resursskola!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
På Ljungsbroskolans resursskola går elever i åk 7-9 som befinner sig inom autismspektrumet och har särskilt behov av stöd i grundskolan. Vi har små elevgrupper och hög personaltäthet där undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Våra elevgrupper har ca 6-8 elever i varje grupp. Personalgruppen på resursskolan har regelbunden handledning av konsultativt stöd.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i åk 7-9 samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Denna tjänst är ett vikariat under VT 2026 och innebär undervisning i svenska och engelska i vår resursskola. I tjänsten ingår också att vara resurs på andra lärares lektioner samt i den särskilda undervisningsgruppen på skolan.
Din arbetsplats
Ljungsbro skola är en 7-9 skola som ligger i centrala Ljungsbro, drygt 10 km från Linköpings centrum. Vår vision är att vi genom utmaningar, nyfikenhet och goda relationer vill lära oss mer. Skolan har drygt 300 elever i årskurs 7-9 med ungefär 20 elever i varje klass. Skolans ca 50 medarbetare arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att utveckla elevernas lärande maximalt. Elevens bästa är alltid i fokus och verksamheten präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Här finns ett väl utbyggt elevhälsoteam och vi är en mobilfri skola.
Som lärare på Ljungsbro skola 7-9 blir du en del av ett arbetslag och ett ämneslag som träffas varje vecka. Verksamheten har en heltidsmentor för respektive årskurs vilket innebär att undervisande lärare inte är mentorer utan har uppdrag som klassmentor för en klass i åk 7-9. Det innebär bland annat ansvar för att delta i schemabrytande aktiviteter med tilldelad klass, hålla utvecklingssamtal.
Vår resursskola med inriktning autism har 18 elevplatser i åk 7-9. Hit söker vi dig som som vill vara med och göra skillnad för elever som har det tufft i skolan, trivs med att arbeta i team nära kollegor och som gillar att hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och engelska i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
Tillträde: 2026-01-07
Tillträde: 2026-01-07
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-17
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16205
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
Linköpings kommun
