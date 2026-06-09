Lärare åk 7-9 i SO och svenska till Ekholmsskolan
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Vill du vara med och skapa en trygg och stimulerande skoldag för våra ungdomar? På Ekholmsskolan välkomnar vi dig till ett nära samarbete med engagerade kollegor, där vi tillsammans väcker elevernas nyfikenhet både i och utanför klassrummet.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Rollen som lärare i SO och svenska innebär ett ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för elever i årskurs 7–9 utifrån gällande läroplan. Arbetet ställer krav på att du kan anpassa pedagogiken till elevgruppens skiftande behov och skapa en strukturerad, utmanande och utvecklande lärmiljö.
I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
Du ansvarar för undervisningen i SO och svenska för årskurs 7–9, inklusive planering, bedömning och betygsättning.
Du varierar undervisningsformerna och bidrar till att öka intresset för ämnena genom att använda studiebesök och teaterbesök som en integrerad del i pedagogiken.
Du använder digitala verktyg som en naturlig del i din dagliga undervisning.
Du delar mentorskapet för en klass tillsammans med en kollega, vilket innebär ett gemensamt ansvar för elevernas studiesituation och trygghet.
Du samarbetar regelbundet med övriga lärare, vårdnadshavare och skolans elevhälsoteam för att skapa goda förutsättningar för varje elevs utveckling.
Du bidrar aktivt till skolans kollegiala lärande genom diskussion och reflektion tillsammans med dina arbetskamrater.
Din arbetsplats
Ekholmsskolan är en 7-9 skola i Linköpings södra stadsdelar. Skolan har ca 400 elever och i det ingår dels en särskild undervisningsgrupp samt att vi också har en resursskola med inriktning autism. På skolan arbetar 60 personal, varav de flesta är undervisande lärare. Skolan har ett fulltaligt EHT med våra tre heltidsmentorer. Grundskolan delar också byggnad med anpassad grundskola.
Vi eftersträvar att Ekholmsskolan ska vara en trygg och tillåtande skola, här får man vara precis som man är. Som medarbetare hos oss får du engagerade kollegor som uppskattar att samarbeta kring elever i behov av stöd. Vårt gemensamma uppdrag är att hjälpa våra elever att nå sina kunskapsmål, bli en demokratisk medborgare och må bra på vägen dit.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i SO och svenska åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9. Det är meriterande om du har erfarenhet av mentorsarbete för åk 7-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7–9 under minst ett läsår, har erfarenhet av mentorsarbete eller har vana av att dokumentera lärande och sätta betyg.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning till och med
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17444
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Anna Samuelsson Anna.Samuelsson@utb.linkoping.se +4613207942 Jobbnummer
9955641