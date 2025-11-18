Lärare åk 7-9 i matematik och naturorienterande ämnen till Tollarps skola
2025-11-18
Vill du utvecklas och bidra med nyfikenhet, nytänkande och professionalism så är du välkommen att söka till oss på Tollarps skola! Nu söker vi dig som vill undervisa i matematik och naturorienterande ämnen.
För att bidra med trygghet till din rekryteringsprocess så erbjuder jag dig att ta referens på mig som rektor. Det är viktigt att vi båda väljer rätt.
Din roll hos oss
Tollarps skolas högstadium har två paralleller i varje årskurs med fem undervisande lärare som mentorer i varje årskursarbetslag. Undervisningen kommer bedrivas i vår årskurs 9 där eleverna i våra två klasser är indelade i tre undervisningsgrupper.
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.
Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.
Vem söker vi?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnet matematik i kombination med med biologi, kemi, fysik och teknik i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämne. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.
En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.
Rollen kräver mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
På Tollarps skolas högstadium söker vi nu dig som vill bli en del av ett arbetslag som arbetar för att stärka laget där våra värdeord relationer, engagemang och samsyn är ledstänger i vårt förhållningssätt gentemot elever, varandra och alla vi möter. Vår vision när eleverna lämnar oss är att de ska vara Kreativa, Aktiva, Kompetenta, Ansvarskännande (KAKA) individer och medborgare med en livslång lust att lära.
Under läsåret stärks vår vision och våra värdeord genom ett fokus på den psykiska och fysiska hälsan där utgångspunkten ligger i att stärka jaget för att utveckla laget med fokus på uppdraget. Vi är alla eniga om att det ligger på varje enskild individ att ta ansvar för att vidhålla och utveckla vår och sin arbetsmiljö oavsett om det gäller elever eller alla vi vuxna i verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och om oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 eller lämna din ansökan på medborgarcenter på Rådhus Skåne för en säker ansökningsprocess.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
