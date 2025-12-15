Lärare åk 7-9 i Ma/NO till Resursskolan Bokalyckan
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2025-12-15
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi?
På Bokalyckan får du chansen att arbeta i ett engagerat team som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling.
Vi tror på kollegialt lärande, höga förväntningar och att varje elev ska ha en aktiv roll i sin kunskapsresa. Hos oss får alla möjlighet att växa och bli sitt bästa - både elever och medarbetare.
Vi erbjuder en kreativ och stödjande arbetsmiljö där du får vara med och utmana, inspirera och utveckla. Som en del av vårt team använder du Schoolsoft för dokumentation och kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Vi satsar på ett hållbart arbetsliv - med förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar. Hos oss ska du trivas, må bra och känna arbetsglädje!
Vem är du?
Vi letar efter en legitimerad lärare i matematik och NO för högstadiet som vill vara med och bygga en resursskola där fler elever får möjlighet att lyckas. Har du erfarenhet eller utbildning inom autismspektrum och andra NPF-tillstånd är det meriterande.
Du är lyhörd, trygg och kreativ - en person som brinner för elevers utveckling och lärande. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat och skapar goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Hos oss värdesätter vi nytänkande och en trivsam miljö för alla.Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Rektorsområde 5 består av Resursskolan Bokalyckan.
Bokalyckan är en specialverksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen för elever i behov av särskilt stöd vilket innebär att de kräver undervisning i ett mindre sammanhang med färre antal elever. Verksamheten bedrivs på två enheter, en är placerad i nära anslutning till Västerskolan och en på Garnisonsområdet.
Verksamheten präglas av ett kontinuerligt och målmedvetet arbete med den värdegrund som gäller för den svenska skolan. Inom ramen för rektorsområdet arbetar vi för att varje elev ska känna engagemang för sin egen utbildning och utveckling mot de mål som gäller enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2022.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Resurskolan Bokalyckan Kontakt
Anders Johansson 0451-268515 Jobbnummer
9644350