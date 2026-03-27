Lärare åk 7-9 i Ma/No till Mockfjärdsskolan
2026-03-27
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Välkommen till oss på Mockfjärdsskolan!
Mockfjärdsskolan är en skola belägen nära naturen vilket ger goda möjligheter för många uteaktiviteter.
Varje dag har cirka 400 elever sin undervisning på skolan och de är fördelade på årkurserna F-9 och vi har fritidshem med ca 120 barn inskrivna. I samma byggnad finns även kommunens anpassade grundskola, ett skol- och folkbibliotek samt gymnasieskolans IM-program. Vi har en personalstyrka på drygt 70 personer.
Hos oss är goda relationer, kunskapen i centrum och framtidstro bärande principer. Du ska också känna till att vi i Gagnefs kommun sätter ett stort värde i främjande och förebyggande insatser som syftar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever.
Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och rektorer. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att ansvara för undervisningen inom dina ämnesområden med tonvikt på matematik, NO och teknik. En viktig del i detta ansvar är arbetet med att anpassa lärandemiljön utifrån de behov du möter på individ- och gruppnivå. Ett sätt att göra det är att hitta alternativa metoder i din undervisning för att möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling.
Du behöver se ett värde i att skapa goda kontakter med vårdnadshavare och du är mån om att föra en tydlig dokumentation kring dina elever. Du kommer enskilt och tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och med övriga mentorer i arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 7-9 i ämnena matematik och NO. Du har goda IT-kunskaper och har du dessutom erfarenheter i att använda digitala verktyg i en lärandeprocess är det meriterande.
För att klara det här ledaruppdraget behöver du ha en god förmåga att planera ditt ämne och leda dina elever utifrån grundskolans läroplan samt att se deras skiftande behov och intressen. Du behöver ha ett inkluderande arbetssätt, grundat i en god pedagogisk insikt med en genomtänkt kunskaps- och elevsyn. Har du kännedom och erfarenhet av att arbete med elevers skiftande utmaningar knutna till NPF är det meriterande. I tjänsten ingår mentorskap så du behöver också värdesätta arbetet med att bygga relationer med dina elever.
Även om ditt huvuduppdrag är att ansvara för undervisningen i dina undervisningsgrupper är det viktigt att du kan ha ett helhetsperspektiv där du har intresse i och verkar för hela skolans utvecklingsarbete. För att du ska trivas i rollen är det därför viktigt att du sätter stort värde på samarbete med andra professioner på skolan, att du är strukturerad men ändå flexibel och därav snabbt kan ställa om vid ändrade omständigheter. Anställningsvillkor
Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Saulius Andrekus, rektor 0241-15531 Jobbnummer
