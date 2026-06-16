Lärare åk 6-9 i moderna språk spanska till Silviaskolan/Grönängsskolan
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2026-06-16
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Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i ämnet spanska för de elever som valt detta i sitt språkval. I arbetet ingår planering, utvärdering och dokumentation samt ansvar för övriga uppgifter som ingår i läraryrket. Du kommer att arbeta på Silviaskolan som är specialanpassad med mindre undervisningsgrupper, hörselteknik och mycket god ljud-och ljusmiljö samt på Grönängsskolan som är en F-6 skola.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 6-9 i ämnet spanska. Erfarenhet och kompetens i arbete med elever som har hörselnedsättning är meriterande. Har du inte erfarenhet kommer du att få fortbildning som ger dig möjlighet att växa i uppdraget.
Som person är du lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Självklart brinner du för elevers utveckling och lärande. Samtidigt är du trygg och stabil och bidrar till nytänkande och kreativitet. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje barns lärande och utveckling.
Du kommer att använda dig av Schoolsoft, som verktyg för dokumentation och elev- och föräldrakontakter.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Silviaskolan är en regional F- 9 grundskola för elever med hörselnedsättning, företrädesvis barn med hörapparat eller Cochlea-implantat. Här går ca 80 elever från ca 25 kommuner. Skolan är specialanpassad för att möta elevernas behov. Skolan är centralt belägen och är på promenadavstånd från buss- och järnvägsstationen i Hässleholm.
Grönängsskolan F-6, med ca 250 elever fördelade på skola och fritidshem, ligger i anslutning till Hässleholmsgårdens grönområde som används flitigt i olika delar av skolans verksamhet. Skolans pedagogiska helhetsidé innebär ett nära samarbete mellan personal, barn/elever och vårdnadshavare i olika områden som genrepedagogik och värdeskapande lärande.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Silviaskolan/Grönängsskolan Kontakt
Jonas Hansson jonas.hansson@hassleholm.se 0451-266532 Jobbnummer
9965117