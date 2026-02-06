Lärare åk 6 till Stockfallets skola
2026-02-06
Publiceringsdatum2026-02-06
Vi på Stockfallets skola söker nu en vikarierande lärare till årskurs 6 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv.
På Stockfallets skola går cirka 400 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Med fokus på barnets bästa hela dagen, arbetar vi långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö för lärande, trygghet och trivsel.
Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan. För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Det gör vi bland annat genom att diskutera olika saker som händer i skolan och omvärlden.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 6 får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas liv. Du är den som väcker nyfikenhet, skapar framtidstro och guidar varje elev vidare i sin kunskapsresa. Med läroplanen som grund och elevernas individuella behov i fokus utformar du en undervisning som både utmanar, motiverar och inspirerar.
I den här rollen kommer du få stöd i planering för att undervisningen ska bli enligt de mål som redan är satta. Arbetssättet är varierade och det finns underlag för undervisningsmaterial.
I klassrummet behöver du vara trygg för att bygga en stabil och inkluderande miljö där alla vågar delta, tänka kritiskt och pröva nya idéer. Genom att följa elevernas utveckling och anpassa undervisningen öppnar du dörrar för varje elev att nå sin fulla potential.
Tillsammans med eleverna reflekterar och utvärderar du undervisningen för att utveckla både lärandet och din egen professionella praktik. Genom ditt engagemang, din nyfikenhet och din vilja att ständigt förbättra skapar du undervisning som gör skillnad - varje dag. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot årskurs 6 i samhällsorienterade ämnen, matematik, svenska och engelska.
Som person har du lätt för att bygga goda tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan arbeta strukturerat, är ansvarstagande för de uppdrag du åtagit dig och är lösningsfokuserad, genom att se möjligheter när förutsättningar förändras.
Urvalsarbetet kommer pågå löpande under annonseringstiden och intervjuer planeras att hållas i mitten av vecka 8.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
