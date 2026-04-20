Lärare åk 6 Ma/No till Östervåla skola F-6, vikariat 70%
2026-04-20
Rollen
Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning för elever i åk 6 gällande ämnena matematik, NO, teknik och bild.
Du skapar en trygg och stimulerande lärmiljö.
Du förstår vikten av ett gott samarbete med kollegor.
Du deltar i skolans utvecklingsarbete.
Det här är vi
Vi som arbetar på Östervåla skola f-6 är cirka 38 personer som värnar om vårt goda samarbete och goda arbetsmiljö. Vi är en inkluderande skola som strävar efter att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi värdesätter kreativitet, samarbete och en passion för lärande.
Östervåla skola är en f-6 skola som ligger nära naturen med cirka 280 elever. På skolan finns för närvarande 13 klasser i vilka vi eftersträvar att hålla ett lagom stort antal elever per klass. Anställda på skolan arbetar nära varandra i arbetslag där samarbete och dela-kultur råder. Det finns även ett välinarbetat elevhälsoteam med specialkompetens.
Vår skola lägger stor vikt vid elevers välmående och kunskapsutveckling. Oavsett vilken yrkesroll du har som anställd på Östervåla skola är du lika viktig för alla våra elever.
Är det här du?
Du är legitimerad lärare med behörighet i de ämnen du ska undervisa i.
Du har god kännedom om styrdokument och uppdrag och kan omsätta dem i praktiken.
Du har den digitala kompetens som behövs för dokumentation och kommunikation.
Du är en god relationsskapare med goda ledaregenskaper.
Du bemöter varje elev med respekt och tydlighet.
Du är kreativ, flexibel och har en positiv och salutogen inställning.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
744 88 HEBY Arbetsplats
Östervåla skola f-6 Jobbnummer
9862877