Lärare åk 6 Lilla Alby skola, Sundbyberg - vikariat
Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg
2025-10-27
Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.
Lilla Alby skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn där trygghet, arbetsglädje och respekt ses som en god förutsättning för lärande och utveckling. Vi har stora visioner om framtiden och vill att du ska ha det likaså.
På Lilla Alby skola får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som vill vara med och driva skolutveckling så att Lilla Alby skola är det självklara valet för såväl elever, vårdnadshavare och pedagoger.
Skolan ligger centralt i Sundbyberg med närhet till tvärbana, buss, tunnelbana och pendeltåg. Skolan har ljusa klassrum, ändamålsenliga salar för bland annat bild, musik och hemkunskap samt ett mycket bra skolbibliotek. Vita husets skolgård är byggd för att locka till lek och är väl lämpad för de lägre årskurserna. Röda husets skolgård har en multiplan som lämpar sig bra för olika bollsporter. Den direkta närheten till Tuvanparken är en stor tillgång för raster och fritidsverksamhet.
Som vikarierande lärare/mentor i årskurs 6 vårterminen 2026 kommer du att ha nära samarbete med de lärare som undervisar i samma årskurs. Det är två klasser i årskursen. I årskurs 6 undervisar du din klass i matematik och svenska samt i NO och teknik i bägge klasserna. Det ingår även mentorsskap i din klass. Det är meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg i årskurs 6.
I uppdraget ingår att vara delaktig i den kommungemensamma satsningen Tillgängligt lärande. Varje vecka träffas du och dina kollegor, under ledning av förstelärare och skolledning, för att tillsammans utvecklas så att alla elever erbjuds likvärdig undervisning som bygger på tillgänglighet utifrån det fysiska, pedagogiska och sociala perspektivet. Vi har precis startat ett utvecklingsarbete USiP - undervisningsskicklighet i praktiken där pedagoger får möjlighet att utveckla sin undervisning genom att pedagoger observerar varandras lektioner.
Lilla Alby skola är en rörelseskola med ett hälsoarbete vi kallar PSG - PulsSprintGo. Vi satsar på ökad fysisk aktivitet under hela skoldagen vilket bland annat innebär att vi har rörelsepauser/raster inlagda i schemat. Vi ser att ökad rörelse inte bara förbättrar elevernas hälsa både för knopp och kropp utan också gynnar elevernas kunskapsinhämtning.
Vi vill att du är legitimerad lärare för åk 4-6 med behörighet i matematik, svenska samt NO och teknik. Du är en tydlig ledare i klassrummet, har höga förväntningar på eleverna och ett inkluderande arbetssätt så att alla elever ges möjlighet till hög måluppfyllelse. Som pedagog reflekterar du över din undervisning kopplat till elevernas resultat. Ett krav är att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Tjänsten är ett vikariat på heltid för föräldraledig lärare vårterminen 2026 med möjlighet till förlängning. Är du tillgänglig tidigare under hösten 2025 så kan det vara en fördel. Förutom ansökningshandlingar vill vi att du bifogar din Lärarlegitimation. Tillträde onsdag 7 januari 2026. Sista ansökningsdag är den 9 november 2025. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister för skola och förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Rektor
Iréne Svensson irene.svensson@sundbyberg.se 08-7066717 Jobbnummer
9576615