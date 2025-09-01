Lärare åk 4-6, vikariat, Enebybergs skola, Danderyds kommun
2025-09-01
Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke.
Enebybergs skola är en f-6 skola med 630 elever och 85 anställda, som ligger i ett lugnt villaområde i Danderyds kommun. Verksamheten är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal, samt goda stödresurser i form av väl utbyggd elevhälsa.
Vill du bidra till den bästa skolgången och undervisning för våra elever? Ser du samarbete med kollegor som självklart och roligt? Nu söker vi en lärarkollega åk 4-6 på vikariat till Enebybergs skolan. Välkommen in i vår gemenskap!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att samarbeta för att planera undervisningen för en specifik årskurs, i enlighet med våra styrdokument. Du kommer att ha ansvar för att leda det dagliga arbetet i din klass, både självständigt och i samarbete med andra lärare och personal på fritidsverksamheten. Vi har årskursarbetslag och du kommer att undervisa och vara mentor i vårt arbetslag.
Dina huvudsakliga undervisningsområden kommer att anpassas efter din kompetens. Under vårterminen och höstterminen kan du få olika placeringar inom mellanstadiets arbetslag. Du förväntas kontinuerligt följa upp och utvärdera undervisningen för att anpassa den till elevernas individuella behov, oavsett om de behöver extra stöd eller ytterligare utmaningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med bred behörighet.
* Har ämnesbehörighet i svenska och so, och gärna fler ämnen.
* Har erfarenhet av att ha undervisat i åk 4-6.
* Har erfarenhet av skriftliga omdömen och sätta betyg.
* Är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument.
* Har kunskap om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska.
Meriterande om du har erfarenhet av att genomföra och bedöma nationella prov.
Vi söker dig som har stor initiativförmåga och är trygg i att kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar och organiserar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vi ser dig som flexibel och anpassningsbar, redo att bidra där behov uppstår. Som lärare har du ett tydligt intresse för kollegialt lärande, är prestigelös och en självklar ledare i klassrummet. Vidare kan du arbeta självständigt men trivs även i att jobba i team med kollegor och är samarbetsorienterad. Du är engagerad och drivande så att vi tillsammans kan bli den absolut bästa skolan för just våra elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
