Lärare åk 4-6 till Stockfallets skola
2025-09-02
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/stockfallets-skola är en växande F-6 skola med drygt 400 elever. Skolan ligger nära skogen och har en fantastisk skolgård och utemiljö som inbjuder till aktiviteter, lek och kreativitet.
Vårt fokus är Barnets bästa hela dagen och vi arbetar långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö för lärande, trygghet och trivsel.
På Stockfallets skola är fritidshemmen åldersblandade och integrerade i skolans verksamhet. Vi arbetar i arbetslag och i varje arbetslag finns legitimerade lärare och lärare i fritidshem som har ansvar för undervisning och för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.
Vi söker nu en vikarie till en av våra mellanstadieklasser, i första hand under höstterminen men med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter
Som lärare ska du, på egen hand och tillsammans med kollegor, utifrån läroplanens uppdrag leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Med en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer skapar ni tillsammans en meningsfull dag som även utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Du samarbetar och samverkar med kollegor i arbetslaget så att eleverna får en positiv och meningsfull dag där kunskapsutveckling och social utveckling är i fokus. Du driver utvecklingen tillsammans med kollegor i arbetslaget och med skolans övriga personal. Kvalifikationer
Legitimation som lärare åk 4-6 är ett krav för att du ska vara aktuell för tjänsten.
Vi söker dig som är en trygg och stabil vuxen och som har lätt för att skapa goda relationer med våra barn, deras vårdnadshavare och dina kollegor. Du är positiv, nyfiken, lärande och reflekterande med goda ledaregenskaper.
Du sätter barnets bästa hela dagen i fokus och du har förmågan att möta varje barn utifrån deras olika behov förutsättningar och motivation. Du kan arbeta självständigt och organisera en strukturerad och utvecklande lärmiljö för barnen.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
