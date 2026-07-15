Lärare åk 4-6 till Sigfridsborgsskolan (vikariat), Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgsskolan / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-07-15
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Vill du arbeta på en modern, välfungerande och trivsam F–6-skola där elevfokus, tydliga strukturer, teamarbete och kollegialt lärande genomsyrar verksamheten? Vill du bli en del av ett engagerat, strukturerat, samarbetsinriktat och stöttande team som tillsammans arbetar för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och nå sina mål? Sök då rollen som lärare på Sigfridsborgsskolan redan idag!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start i augusti och avslut i juni 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Välkommen till Älta rektorsområde!
Sigfridsborgsskolan tillhör Älta rektorsområde som ligger i natursköna Älta. Älta rektorsområde består av tre grundskolor, en resursskola och sex förskolor. Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever i årskurs 4. Du arbetar som ämneslärare i tre parallellklasser. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för en klass i årskurs 4. För att skapa goda förutsättningar för eleverna arbetar du i nära samarbete med övriga lärare, skolledning och elevhälsoteam.
Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i årskursteam för att skapa trygghet, struktur och goda förutsättningar för elevernas lärande och måluppfyllelse. Ni samarbetar kring elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6
kunskap om och/eller erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i svenska, SO och/eller NO
erfarenhet av att arbeta som lärare på grundskola
erfarenhet av att undervisa elever svenska, SO och/eller NO på mellanstadiet
erfarenhet av mentorskap.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, förtroende och en bra grund för lustfyllt lärande. Samtidigt är du flexibel, lösningsfokuserad och kan anpassa dig efter elevernas behov och ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. I klassrummet har du ett tydligt, pedagogiskt och lyhört lärarledarskap där du med engagemang och trygghet undervisar, leder, motiverar och utvecklar dina elever. Du har förståelse för att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Sigfridsborgsskolan är en F-6 skola med cirka 760 elever, belägen i natursköna Älta. Vår relativt nybyggda skola har fina lokaler och en fantastisk gård. Här serveras vällagad mat av restaurangkvalitet till både elever och personal. Vi är en mobilfri och välorganiserad skola med tydliga rutiner och god tillgång till moderna digitala verktyg. Våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Här arbetar kompetenta, engagerade och utvecklingsintresserade kollegor som värdesätter teamarbete och kollegialt lärande. Som nyanställd får du mentorskap, ett varmt välkomnande och en tydlig struktur som ger goda förutsättningar för din start. Vi erbjuder även god möjlighet till fri parkering. Läs mer om oss här och sen en film här
Som lärare hos oss blir du en del av ett engagerat, strukturerat, samarbetsinriktat och stöttande årskursteam bestående av fyra andra ämneslärare i årskurs 4 och två pedagoger som arbetar både i skola och på fritidshemmet. Vi har ett tydligt elevfokus och gör alltid vårt yttersta för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och nå sina mål.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-05!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgsskolan Jobbnummer
10002982