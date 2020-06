Lärare åk 4-6 till Malmens skola - Kumla kommun - Grundskolelärarjobb i Kumla

Kumla kommun / Grundskolelärarjobb / Kumla2020-06-17Vill du arbete i ett två-lärarsystem? Är du läraren som har lätt för att skapa relationer och bidrar till arbetslaget genom att vara en lagspelare? Kan du genom kreativitet och engagemang skapa delaktighet och intresse för lärande? Är du legitimerad lärare för årskurs 4-6? Sök tjänsten som lärare hos oss på Malmens skola F-6!Malmens skola är en kommunal F-6 grundskola som är centralt belägen i Kumla. Det är lätt att pendla till skolan, gångavstånd från tåg och buss. Skolan har idag ca 150 elever och en årskull i varje årskurs. Majoriteten av eleverna bor i skolans upptagningsområde. Området och skolan präglas av kulturell och språklig mångfald. På Malmen är personalstyrkan fördelad på lärare, specialpedagog, SVA-lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. Malmens skola har tillgång till en komplett Elevhälsa, bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog.2020-06-17Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 4-6 utrustats med en Chromebook och arbetar bl. a. i systemet Google Suite for Education. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med och påverka samt driva skolans digitalisering framåt.Huvudsakliga arbetsuppgifter:planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen för/med elevernaha ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrumsamarbeta med- och ingå i ett arbetslag där alla ansvarar för lagets eleveranvända metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelsestödja elevers sociala utvecklingskapa god miljö för lärandehålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområdekänna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutinerarbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finnsVi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6, gärna inom NO, svenska och matte, engelska. Vi söker dig som är trygg, stabil och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har lätt att skapa relationer och värdesätter olikheter. Du förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Det är meriterande om du har en vana av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, samt har en vana att arbeta med digitala verktyg med elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!