Lärare åk 4-6 till Kyrkskolan, tillsvidare 100%
2025-09-26
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Nu söker vi grundlärare åk 4-6 till Kyrkskolan.
På Kyrkskolan vill vi möta varje individ där hen befinner sig och utifrån detta främja våra elevers utveckling genom att skapa goda förutsättningar för att alla ska nå sina drömmar och mål. Vi vill att vår skola skall kännetecknas av arbetsro och lugn. Vi eftersträvar en god och trygg inlärningsmiljö för eleverna. Kyrkskolan ligger i Västerljung som är den dynamiska idyllen i Trosa kommun. Vi vill jobba tillsammans med just dig som vill utveckla skolan ytterligare tillsammans med andra lärare och som har ett stort hjärta för skolan och bygden.
Du kommer att få möjlighet att arbeta på en skola nära skog och ängsmark. Värme och omtanke fyller lokalerna. Skolan, som är en F-6 skola med ca 152 fantastiska elever, ca 90 av dem är inskrivna på vårt fritidshem. Verksamheten präglas av en unik atmosfär som innebär stor ömsesidig respekt och goda relationer mellan alla vuxna och barn.
VAD INNEBÄR DET ATT JOBBA HOS OSS?
Att arbeta i den lilla kommunen möjliggör goda samarbeten mellan skolor och andra verksamheter i kommunen. Hos oss blir du en del av ett öppet klimat med snabb kommunikation och en arbetsgrupp med en vilja att hjälpa varandra.
Skolan har ett elevhälsoteam där speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och rektor ingår.
VEM SÖKER VI?
Du är/har:
• legitimerad grundlärare med inriktning åk 4-6
• god kunskap om skolans läroplan
• goda kunskaper samt erfarenhet av formativ bedömning för att följa upp och utvärdera verksamheten
• pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens centrala innehåll
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.
Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet för fritidshemsverksamheten smittar av sig både på dina elever och kollegor. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är en tydlig närvarande ledare, du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och för att utvecklas till sina bästa jag.
Du månar om att eleverna ska känna sig delaktiga och förstå bakgrunden till de beslut som fattas. Därför involverar du eleverna så att de har inflytande över undervisningen, hela tiden med ditt ledarskap som en trygg punkt.
Du är lyhörd, inlyssnande och har en positiv människosyn. Du bjuder på dig själv och värnar om att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
VAD ERBJUDER VI?
Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen på en guidad busstur genom verksamheterna. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
Hos oss finns:
• Introduktionsdag
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde enl överenskommelse
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om grundskolan i Trosa kommun här. Ersättning
