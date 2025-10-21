Lärare åk 4-6 till Heby skola F-6
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby Visa alla grundskollärarjobb i Heby
2025-10-21
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Är du lärare som gillar samarbete, utveckling och allt vad vardagen innebär för elever i årskurs 4-6? Då vill vi gärna träffas.
Rollen
- Du ansvarar för undervisning i årskurs 4-6, första terminen är du klasslärare i en årskurs 5.
- Du leder, motiverar och stimulera eleverna i deras utveckling.
- Du arbetar också bland annat med elevvårdsärenden som innebär kontakter med elever och vårdnadshavare.
- Du ingår i ett arbetslag där du är med och utvecklar undervisning och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Det här är vi
Hos oss på Heby skola F-6 får du stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi har dubbla parallellklasser så du har minst en lärare till i samma årskurs. Vi gillar samarbete och arbetar prestigelöst och hjälper varandra.
Är det här du?
Vi vill att du:
- Har en examen och är legitimerad som lärare i åk 4-6 och behörighet för matematik, svenska, engelska och samhällsorienterade ämnen, eller annan lämplig behörighet.
- Är lugn, trygg och stabil som person
- Tar ansvar, kan planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt.
- Tycker om att arbeta med andra, är lyhörd och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv.
- Har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och arbetar bra med komplexa frågor.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av undervisning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
För att bli anställd hos oss behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister, med fördel kan du beställa ett digitalt registerutdrag i samband med att du gör en ansökan till oss.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Heby skola f-6 Kontakt
Eva-Lott Petersson, rektor 0224-36000 Jobbnummer
9565888