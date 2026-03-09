Lärare åk 4-6 till Ekensbergsskolan, Solna stad
2026-03-09
Ekensbergsskolan är en liten, välfungerande skola med cirka 400 elever från förskoleklass till och med åk 6.
Skolan är trevligt byggd med en rund huskropp, klassrummen löper ut från en stor ljushall placerad i mitten. Ljushallen förenklar att se och kommunicera med alla elever och vuxna under skoldagen. Skolan har en allsidig undervisning där man mixar digital undervisning med traditionell för att elevernas nyfikenhet och kreativitet ska hållas på topp genom skoldagen. Alla elever åk 1-3 har egen Ipad och åk 4-6 har egna datorer. Måluppfyllelsen är hög bland eleverna och vi har ett aktivt och välfungerande arbete med värdegrund och etik.
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Nu söker vi två lärare, en med behörighet i Eng/Sv/So och en med behörighet i No/Ma och Teknik. Du kommer arbeta med dina kollegor och undervisa i de två parallellerna i dina ämnen. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen själv och tillsammans med lärarlaget. Du samverkar även med fritidspersonal.
Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare för åk 4-6 med bred behörighet att undervisa i bland annat Eng/Sv/So eller i No/ Ma och Teknik
- har erfarenhet av att arbeta som lärare
- är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
- är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
- behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (didaktisk, emotionell och fysisk).
Som person är du lyhörd för elevernas behov men ändå tydlig med god förmåga till samverkan med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har också en vana av att arbeta med elevdokumentation såsom pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.
Du är intresserad av att driva skolans och elevernas utveckling framåt, du kan fånga elevernas uppmärksamhet och skapa delaktighet och motivation i olika aktiviteter. Du är en trygg person med god pedagogisk insikt som klarar att leda grupper eller individer. Du är intresserad av att vara en del i redan välfungerande arbetslag och bidra till stadiets och hela skolans trivsel och utveckling.
Mer information och ansökan
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Kristina Bergström på kristina.bergstrom@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31/3 2026. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
