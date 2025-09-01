Lärare åk 4-6 med behörighet i svenska och engelska
2025-09-01
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Till Hedens skola söker vi nu en engagerad och flexibel lärare för årskurs 4-6, med huvudansvar för undervisning i engelska i åk 4 under detta läsår. Tjänsten kombineras med ett uppdrag som specialpedagogisk resurs, där du samarbetar med vårt specialpedagogteam och avlastar med vissa riktade insatser till elever i behov av särskilt stöd.Om tjänsten
Du kommer att ansvara för planering, undervisning och bedömning i engelska för årskurs 4-6. Samarbeta med kollegor i arbetslaget kring undervisning och elevhälsoarbete. Delta i det specialpedagogiska arbetet på skolan, exempelvis genom att ge riktat stöd till enskilda elever eller grupper. Medverka i kartläggningar och pedagogiska utredningar. Fungera som ett stöd till undervisande lärare i det inkluderande arbetet.Kvalifikationer
Du har lärarexamen med behörighet att undervisa i Svenska och Engelska åk 4-6.
Vi söker dig som har erfarenhet av eller ett särskilt intresse för specialpedagogiskt arbete. Är samarbetsinriktad, flexibel och trygg i din lärarroll. Har god förmåga att skapa struktur, goda relationer och ett inkluderande klassrumsklimat. Har vana vid att dokumentera elevers utveckling och ge tydlig återkoppling till elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder Ett nära och kollegialt samarbete i ett engagerat arbetslag. Möjlighet att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete inom både undervisning och elevhälsa. En varierad och meningsfull tjänst där du får möjlighet att göra skillnad både i klassrummet och genom riktat stödarbete. Vi ser även gärna att du har en så bred behörighet som möjligt då behov och undervisningsinnehåll i tjänsten kan variera över tid.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
