Lärare åk 4-6 ma/no till Harbo skola
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby
2025-11-12
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Söker du det lilla sammanhanget med de stora möjligheterna? Harbo skola F-6 är den naturnära skolan i hjärtat av Harbo.
Nu söker vi dig som vill jobba nära elever, kollegor och vårdnadshavare.
Rollen
- Ditt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för, och driva utveckling av, undervisningen i matematik, teknik och de naturorienterande ämnena på mellanstadiet. Heby kommun är medlemmar i NTA (Natur och teknik för alla), vilket innebär att undervisningen baseras utifrån vårt årshjul för temalådorna.
- Du använder dig dagligen av flera flera digitala system och verktyg, så som Meitner, DF Respons, Skolon och M365/Teams. Våra elever har en-till-en iPads och vi använder oss av Smartboards i klassrummen.
- Mentorskap, pedagogisk lunch samt rastvärdskap ingår i tjänsten. Andra ansvarsuppdrag kommer också ingå.
Det här är vi
Hos oss på Harbo skola F-6 har vi idag cirka 110 elever. Vi är en väl inarbetad personalgrupp som ställer upp för varandra. Här hjälps alla åt. Det är mycket nytt som händer det kommande året. Vi kommer till läsåret 26/27 dels flytta in i vår renoverade och tillbyggda skola, och dels organisera oss för undervisning i B-form.
Är det här du?
Vi vill att:
- Du är legitimerad lärare (åk 1-6/åk 4-6) med behörighet att undervisa i främst matematik, teknik och de naturorienterande ämnena.
- Du har god datorvana och känner dig trygg i att navigera dig i system och verktyg.
- Du kan anpassa ditt arbete utifrån utifrån de förutsättningar som finns för stunden och du värdesätter goda relationer, en strukturerad undervisningsmiljö och kan ta egna initiativ.
- Du är en trygg person som har verktyg för att hantera den komplexa vardagen i skolans värld.
Det är meriterande om du har utbildning i, och undervisat genom NTA-lådorna. Har du tidigare arbetat med Magma samt har har behörighet och/eller intresse för att undervisa i musik och/eller idrott är det värdefullt för oss.
Tjänsten är på heltid med start 8 januari eller efter överenskommelse - dock senast 26 januari. Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Fast, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Harbo skola Kontakt
Alexandra Gustafsson, rektor 0292-71853 Jobbnummer
9600107