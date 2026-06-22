Lärare åk 4-6 i svenska och SO till Råsslaskolan, vikariat
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2026-06-22
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Är du mellanstadielärare och vill vara med och bidra till Råsslaskolans utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Råsslaskolan är en välfungerande 4-9 skola som ligger naturskönt i Kolmården, strax utanför Norrköping med goda tåg- och bussförbindelser. Här på skolan samarbetar 510 elever och 40 lärare tillsammans med övrig skolpersonal för att skapa en trygg tillvaro som lockar till lärande.
Vi är organiserade i årskursarbetslag och uppdelad i två skolenheter, 4-6 och 7-9. Dessa enheter samverkar mycket tätt som en skola vad gäller prioriterade mål, utbildningsinsatser, stödstrukturer, pedagogiska forum, ämnesträffar och utbyte mellan arbetslag.
Skolan leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. Läsåret 25/26 uppnådde ca 90 % av våra niondeklassare gymnasiebehörighet.
Vi söker nu en engagerad mellanstadielärare för ett vikariat som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till våra elevers kunskapsutveckling och trygghet.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som lärare för årskurs 4-6 ansvarar du för undervisning och planering i dina ämnen som är svenska och SO.
Du följer upp elevernas utveckling och måluppfyllelse i samverkan med arbetslaget och skolans elevhälsoteam.
Mentorskap i årskurs 6 ingår även i tjänsten.
Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina egna idéer, erfarenheter och engagemang.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och SO för årskurs 4-6.
Du har erfarenhet av undervisning och goda ämneskunskaper. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som mentor samt goda kunskaper om NPF.
Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du känner dig trygg i din lärarroll. Du har en vilja att utveckla dig i ditt arbete, är väl insatt i styrdokumenten och har vana att arbeta med digitala verktyg.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att bygga bra relationer och tillit med föräldrar, elever och kollegor.
Du är lugn och stabil och har ett flexibelt arbetssätt där du anpassar dig lätt till ändrade omständigheter och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevernas utveckling av kunskaper och förmågor och i samarbete med eleven utveckla dessa.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti eller enligt överenskommelse
Längd på anställning: 6 augusti 2026 till och med 19 feburari 2027
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 26 juli
Kontakt: Biträdande rektor, Johanna Karlsson, 011-15 36 31, johanna.karlsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
618 32 KOLMÅRDEN Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9973280