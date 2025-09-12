Lärare åk 4-6 i sve, eng till Tallboda- och Ekdungeskolan
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-09-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Är du redo att inspirera och bidra till elevers utveckling i en varm skolmiljö? På Tallbodaskolorna skapar vi tillsammans trygghet, lärande och gemenskap. Välkommen till Tallbodaskolorna!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
I tjänsten ingår mentorskap tillsammans med kollegor, där ni gemensamt ansvarar för att stötta eleverna och hålla kontakten med vårdnadshavare. Du får också undervisa i resursskola med fokus på språk och leda läxhjälp på eftermiddagar, en chans att verkligen göra skillnad för elevernas lärande och utveckling.
Din arbetsplats
Tallbodaskolorna har två skolor med ett gemensamt hjärta för lärande, trygghet, gemenskap och glädje! Här, i det naturnära Tallboda, arbetar vi för att varje elev ska få möjlighet att växa, utvecklas och lyckas i sin skolgång. Tallbodaskolorna består av Ekdungeskolan (F-3) och Tallbodaskolan (4-6), där cirka 420 elever och ett team på 60 medarbetare tillsammans skapar en varm och inkluderande skolmiljö.
Vi arbetar i team och du står aldrig ensam i ditt uppdrag - här hjälps vi åt, stöttar varandra och tar gemensamt ansvar för elevernas utveckling och trygghet. Genom vår sammanhållna skolledning, administration och elevhälsa får vi goda förutsättningar för samverkan och ett helhetsperspektiv i vårt dagliga arbete.
På Tallbodaskolorna genomsyras verksamheten av trygghet och studiero, där vårt tvärprofessionella elevhälsoteam är en självklar del i det dagliga arbetet. Genom nära samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för starka relationer och en god gemenskap, något vi värderar högt. Vi tror på glädjefyllt lärande, där undervisningen håller hög kvalitet och kombineras med traditioner och aktiviteter som stärker gemenskapen. Luciafirande, skolavslutningar och vår årliga festival är några exempel på hur vi firar kreativitet och skolglädje tillsammans, där eleverna på respektive skola uppträder på olika sätt.
Hos oss möts du av en engagerad skolorganisation som ständigt vill utvecklas och vi söker dig som vill vara med på den resan!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 i svenska och engelska. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6 med behörighet att undervisa i svenska och engelska. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6 med behörighet i svenska och engelska. Det är meriterande om du har behörighet i matematik.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15812
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Maria Lönnqvist maria.lonnqvist@utb.linkoping.se 013-205777 Jobbnummer
9505222