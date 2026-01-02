Lärare åk 4-6, i SV och SVA, Nygårdsskolan
Bli vår nya lärare i åk 4-6 i svenska och svenska som andraspråk!
Som lärare åk 4-6 kommer du att arbeta i ett dubbellärarskap och mötas av våra öppna och härliga elever där samarbete är A och O.
Är du strukturerad och trygg i din yrkesroll, söker variation samt är redo att ta dig an en mångsidig roll?
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Din roll är mångsidig och innefattar att vara dubbellärare och resurslärare i åk 4-6, vilket innebär att du kan undervisa eleverna individuellt samt i viss mån också vara vikarie för dina kollegor vid behov.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Nygårdsskolan är en F-6 skola med idag cirka 300 elever, där de flesta har mångkulturell bakgrund. Skolan har nyrenoverade, fräscha lokaler och är belägen i stadsdelsområdet Skäggetorp. Skolan har en trivsam skolgård på cirka 14 000 kvadratmeter. Nya lekredskap finns för att främja lek, kreativitet, rörelse och samvaro.
Skolan erbjuder fritids åt elever i årskurs F-3 och öppen fritidsverksamhet åt elever i årskurs 4-6. Vi har ett bemannat skolbibliotek med ett väl utbyggt bokbestånd, ett väl fungerande elevhälsoteam, omtyckt fritidshem och utvecklat miljöarbete på skolan. På Nygårdsskolan används idag kooperativt lärande i undervisningen 1-2 dagar i veckan vilket gynnar elevernas utveckling.
Nygårdsskolan präglas av ett mycket stort engagemang och hög grad av flexibilitet. Vår idé gällande kvalité utgör grunden för lärarens undervisningspotential, vi är måna om att ge våra medarbetare de rätta förutsättningarna för uppdraget. Vidare lägger vi stor kvalitativ vikt vid att samverkan mellan lärare, elever och vårdnadshavare fungerar väl. Vi anser att en hög kvalitet uppnås genom ett aktivt värdegrundsarbete och att skolans medarbetare oavsett arbetsuppgifter är delaktiga till att ta initiativ till både påverkan och analys av verksamheten.
Välkommen till Nygårdsskolan!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 i svenska och svenska som andraspråk. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6 i svenska och svenska som andraspråk. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6 i svenska och svenska som andraspråk. Meriterande är lärarlegitimation i SO ämnena samt engelska i åk 4-6 samt behörighet att undervisa i fler ämnen i åk 4-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 svenska och svenska som andra språk under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1 st
Ref. nr: 16414
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
