Lärare åk 4-6 i matte och engelska till Slestadsskolan
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-03-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett team där engagemang och samarbete gör skillnad? På Slestadsskolan bygger vi vår verksamhet på ett tydligt ledarskap och en varm, positiv elevsyn. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och stimulerande vardag för våra elever, hela vägen från skolbänk till fritidshem. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i matte och engelska är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Välkommen till oss på Slestadsskolan! Vi är en F-6-skola med cirka 320 elever och 50 medarbetare, vackert belägen i Lambohov. Vår skola inryms i lokaler som vi delar med en kommungemensam resursskola, vi har tillgång till fantastiska utemiljöer med både en stor skolgård och närhet till stadsdelslekplatsen.
Här möts du av en arbetsplats som präglas av samarbete, tydligt ledarskap och en positiv elevsyn. Vi arbetar aktivt med elevernas trygghet och trivsel under hela dagen, och vi värdesätter därför att du ser vikten av att arbeta relationellt med både elever och kollegor. Som lärare hos oss ingår du i ämnesgrupper utifrån din behörighet och årskurs, där vi tillsammans tar ansvar för att utveckla undervisningen.
För de yngre eleverna finns fem fritidshemsavdelningar på skolan, medan vår öppna fritidsverksamhet för årskurs 4-6 drivs av Sportis i anslutning till Lambohovshallen.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matte och engelska i åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i NO.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-07 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16956
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential!
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Jessica Nordhlander rtcutb@utb.linkoping.se 013263903
9821073