Lärare åk 4-6 i matematik och engelska till Vist och Norrbergaskolan
2025-09-18
Vill du skapa trygghet och framtidstro för våra elever? På Vist skola gör du skillnad varje dag och bidrar till en lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
I tjänsten ingår även mentorskap, där du tillsammans med en kollega delar på mentorsansvaret för en klass.
Din arbetsplats
Vist skola är en F- 6 skola som ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Skolan har cirka 350 elever och erbjuder en trygg och inspirerande lärmiljö med närhet till både skog och sjö, där en populär badplats ofta besöks av både elever och boende i området.
På Vist skola har vi höga förväntningar på våra elever och vi arbetar med tydliga mål, strukturerade pedagogiska planeringar. Vår undervisning präglas av en strävan efter likvärdighet där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi strävar efter att varje elev ska veta vad de ska lära sig och vilket stöd de kan förvänta sig. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stark gemenskap och en tydlig vi-känsla där traditioner och återkommande aktiviteter, som trivselkvällen som vi genomför tillsammans med alla vårdnadshavare, vilket bidrar till att bygga sammanhållning bland elever, vårdnadshavare och personal.
Hela skolan är nyrenoverad och erbjuder moderna, ändamålsenliga lärmiljöer. Här får du som lärare möjlighet att arbeta i en trivsam och utvecklande miljö med engagerade kollegor och en stark teamkänsla. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik skoldag för våra elever.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 i matematik och engelska. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6 med behörighet i matematik och engelska. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6 med behörighet i matematik och engelska. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
