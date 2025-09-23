Lärare Åk 4-6 I Ma/no Till Stiftelsen Bmsl
2025-09-23
Stiftelsen BMSL är en flerspråkig förskola och grundskola med undervisning enligt svensk läroplan. Från ett års ålder till nionde klass passerar våra elever genom samma port här i centrala Lund. Det ger trygghet och kontinuitet för både elever, lärare och föräldrar. Kanske är det en förklaring till att många elever ser skolan som sitt andra hem. Just trivsel och gemenskap är viktigt för oss. Vi vill vara skolan eleverna längtar till. En plats för upptäckare, forskare och självständiga nytänkare. Under flera år har vår enkla filosofi bidragit till att vi uppnått några av Sveriges bästa kunskapsresultat och har även elever som vågar vara sig själva.
Idag finns 44 barn i förskolan och 424 elever i grundskolan F-9. Pedagoger och barn/elever kommer från olika länder och skiftande kulturer. BMSL är en mycket stimulerande och dynamisk arbetsplats. I vår verksamhet möter barnen engelska, franska och svenska från det att de börjar i förskolan tills att de lämnar grundskolan.
Vi söker nu en legitimerad lärare i ma/NO för åk 4-6 med start i 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Mentorskap ingår. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med 6 månader provanställning. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som lärare i ma/NO hos oss kommer du att:
Planera och genomföra undervisning i ma/NO-ämnena i årskurs 4-6.
Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö där eleverna får möjlighet att utveckla sina färdigheter.
Bedöma och dokumentera elevernas framsteg och ge konstruktiv feedback.
Samarbeta med kollegor för att utveckla skolans undervisning och bidra till en positiv skolutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarutbildning och lärarlegitimation i matematik, NO-ämnena och teknik för undervisning i åk 4-6. Du är kreativ och pedagogisk med en stark vilja att inspirera och motivera eleverna, flexibel, ansvarsfull och har en positiv inställning. Du har erfarenhet av att använda moderna pedagogiska verktyg och metoder och god samarbetsförmåga med vana att arbeta i team.
Du som söker får gärna ha montessoriutbildning.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra verklig skillnad för elevernas framtid
Kontinuerlig kompetensutveckling
Ett kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team av professionella kollegor
Stora möjlighet att vara med och forma och utveckla BMSL
Du ansöker genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till jaqueline.oskarsson@bmsl.se
Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jaqueline.oskarsson@bmsl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare åk 4-6 i Ma/No". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bmsl
Margaretavägen 1 (visa karta
222 40 LUND Arbetsplats
Bmsl, Stift Kontakt
Rektor
Jaqueline Oskarsson jaqueline.oskarsson@bmsl.se 0708144384 Jobbnummer
9523204