Lärare Åk 4-6 Eller Åk 4-9 Till Saga, Central Särskild Undervisningsgrupp
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Grundskollärarjobb / Sundsvall Visa alla grundskollärarjobb i Sundsvall
2026-07-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
SAGA är en central särskild undervisningsgrupp för elever med behov av extraordinära stödinsatser. Verksamheten är ett stöd för elever som behöver en kombination av flera särskilda stödinsatser och stödåtgärder och där stödet behövs under stora delar av skoldagen. Målet med verksamheten är att ge stöd till elever med omfattande behov av särskilt stöd i lärmiljön, av specifik kompetens, ett mindre sammanhang och mer lärarstöd. Med färre antal elever att förhålla sig till, extra tydlig struktur samt mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att tillgängliggöra utbildning för våra elever med allra störst behov.
Så här bidrar du i rollen som lärare
Du ska vara en del av ett team och för att trivas är du utvecklingsinriktad och har ett relationellt lärande som ett pedagogiskt verktyg. Grundläggande krav är pedagogisk målmedvetenhet, flexibelt synsätt på arbetet och kreativt samarbete. Teamets uppdrag är att tillsammans utveckla verksamheten och sin kompetens inom bemötande av elever i svårigheter. Du och teamet genomför undervisningen utifrån varje elevs behov av särskilt stöd och utformar en tillgänglig lärmiljö tillsammans. Du har mod att våga utmana, förändra och prova efter grundliga samtal i teamet. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare och behöver ha god förmåga att delta i långa processer i vårt arbete med eleverna. Arbetet kräver god pedagogisk och social förmåga för att skapa möten och relationer med människor. Du behöver vara lyhörd, nyfiken och trygg för att kunna möta alla elever och olika situationer. Arbetet innebär samverkan med elevernas hemskolor, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och specialpedagogiska skolmyndigheten. Vår målsättning är att varje elev på sikt ska återgå till ordinarie undervisning i grundskolan eller utveckla en god grund för framtida gymnasiestudie.
Din kompetens och erfarenhet
Utbildning lärare mellanstadiet eller åk 4-9.
Meriterande:
Utbildning inom NPF.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Erfarenhet av att planera och strukturera, självständigt och i team: Individanpassa undervisning för varje elev.
Intresse för aktiviteter i olika lärmiljöer inne och ute såsom friluftsliv och fysisk aktivitet.
Du är väl insatt i Lgr22 och skollag. Du besitter ett intresse för och en förmåga att tro på elevers utvecklingsmöjligheter - salutogent förhållningssätt - med målet att eleven utvecklas för framtiden. Du behöver ha ett specialpedagogiskt fokus och erfarenhet som givit kompetens att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att hantera olika skeenden och händelser i verksamheten. Du har erfarenhet av att använda visuellt stöd. Du har ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap i olika lärmiljöer och du har kompetens att individuellt anpassa bemötande, undervisning och lärmiljöer. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har varit inkluderade i klass.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK, Bilaga M
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Ingela Häggkvist, Sveriges lärare 073-0496358 Jobbnummer
10010343