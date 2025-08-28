Lärare åk 4-5 till Neglinge skola, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2025-08-28
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor i Nacka
Vill du arbeta på en mindre, välfungerande och stabil F-5 skola med trivsam arbetsmiljö, hög kvalitet, trygga elever och en varm gemenskap bland både elever och personal? Drivs du, precis som vi, av visionen att varje dag skapa en trygg, rolig och utmanande mötesplats för både barn och vuxna? Sök då rollen som lärare på Neglinge skola redan idag!
Vi söker en lärare till årskurs 4 och en till årskurs 5.
Tjänsterna är på heltid med start snarast, varav den ena är en tillsvidareanställning och den andra en tidsbegränsad anställning med avslut i april 2026. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever i årkurs 4 eller 5. Du undervisar både i klass och mindre undervisningsgrupp. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för en klass i. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. För att skapa rätt förutsättningar för eleverna krävs ett nära samarbete med skolans fritidsverksamhet, övriga lärare, skolledning, elevhälsoteam och vid behov det specialpedagogiska teamet.
Du blir en del av arbetslaget för årskurs 4-5. På skolan finns två klasser i årskurs 4 och två klasser i årskurs 5. Du arbetar i team med läraren i parallellklassen. Ni samarbetar nära gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet för årskurs 4-6
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som lärare på mellanstadiet
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en relationsskapande person som med tydlighet och värme snabbt skapar trygghet och en bra grund för lustfyllt lärande. Som lärare är du strukturerad och har god pedagogisk insikt där du planerar, anpassar och genomför undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Du har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med verksamhetens och elevernas bästa och behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Neglinge skola är en F-5 skola med cirka 350 barn som tillhör Saltsjöbadens rektorsområde. Vår vision är att varje dag skapa en trygg, rolig och utmanande mötesplats för både barn och vuxna. Vi använder arbetsmetoden PAX, som genomsyrar hela skolan och bidrar till arbetsro och trygghet i klassrummet. Majoriteten av våra lärare är PAX-certifierade och på sikt kommer alla våra pedagoger att vara certifierade. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete. Vi är en mindre och trivsam byskola med hög kvalitet, bra samarbete med vårdnadshavare samt glada och trygga elever. Skolan ligger i ett naturskönt och lugnt område nära hav och skog, med goda kommunikationer via buss (och Saltsjöbanan). Här möts du av en fin skolgård och en varm gemenskap bland både elever och personal. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/neglinge-skola/
Som lärare hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats med glada, trygga och studiemotiverade elever samt professionella, trevliga och ansvarstagna kollegor som trivs och stöttar varandra- många har därför arbetat länge på skolan. Hos oss får du en trivsam arbetsmiljö på en välfungerande skola som dagligen arbetar med att stimulera våra elever till ett livslångt lärande med framtiden i fokus.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Maria Trygger på 070-431 30 56 och maria.trygger@nacka.se
eller biträdande rektor Liselotte Kettu på 070-431 76 01 och liselott.kettu@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-09-11!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor Kontakt
Maria Trygger (biträdande rektor) 070-4313056,maria.trygger@nacka.se Jobbnummer
9481512