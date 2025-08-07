Lärare åk. 3-6 i trä-och metallslöjd till Söderkullaskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251909 Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Söderkullaskolan söker nu en engagerad lärare i trä- och metallslöjd som gillar att vara med och påverka och förändra i en dynamisk verksamhet. Hos oss kan du göra skillnad!
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 3-6 och ansvara för planeringen och undervisningen samt göra bedömningar av dina elevers förvärvade kunskaper. Här får du möjlighet att samarbeta med dina kollegor i en öppen och tillåtande miljö där kollegialt utbyte och lärande är en självklarhet. Din undervisning är förankrad i styrdokument och aktuell forskning. Du utvecklar och driver ditt ämne framåt med hög ambition till inkluderande undervisning för alla elever. Din undervisning är också modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Hos oss på Söderkullaskolan ingår lärarna i arbets- och ämneslag som tillsammans planerar, bedömer och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Hos oss ska du aldrig känna dig ensam i ditt uppdrag. Ditt ämneslag består av 3 andra behöriga slöjdlärare och ni har ett nära samarbetar med övriga PREST-lärare på skolan.
På vår skola leds du av chefer som tror på skolan som en lärande organisation där fortbildning och personlig utveckling värdesätts. Tillsammans med dina arbetslagskollegor arbetar du för att eleverna ska få en välfungerande skolgång. Planering, utvärdering och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare är exempel på uppgifter som ingår i uppdraget. I ditt uppdrag kan det också ingå att handleda lärarstudenter.
Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter skolans elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras behov!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 3-6 i trä- och metallslöjd. Det är meriterande att du har erfarenhet av ämnesövergripande och/eller språkutvecklande arbete samt har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skift. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du har ett självklart pedagogiskt ledarskap i klassrummet, ser mångfald som en styrka samt trivs med att samarbeta med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 900 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, genomförande, bedömning och analys av data är centrala delar. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla elever får ett lärande, känner trygghet och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi spetsklass i engelska med nationell intagning.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Christer Mårtensson christer.martensson@malmo.se 070-5441969 Jobbnummer
9449319