Lärare åk 1-7 till Vistaskolan, Huddinge kommun (Vikariat)
2025-09-04
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Vistaskolan
Vistaskolan är en F-9 skola med ca 820 elever. Här arbetar en engagerad personalgrupp med att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för en inspirerande och lärorik skoltid. Vår verksamhet bygger på respekt och tillit där alla elever kan finna trygghet och studiero. I trivsamma, moderna lokaler, omgärdad av härlig natur, strävar vi efter att ge eleverna en trygg, kreativ, utvecklande och fantastisk start i livet. Skolan har en hög grad av digitalisering och arbetar med Ipads åk F-3 samt Chromebooks i åk 4-9. Vår vision lyder: Ett meningsfullt och lustfyllt lärande för alla.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare på Vistaskolan ingår du i ett kompetent och trevligt arbetslag med ansvar för mentorskap i åk 4 och undervisning i åk 4. Arbetslaget har förutom konferenstid, gemensam, schemalagd planeringstid varje vecka. Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor, och prioriteringsområden är matematik, språkutveckling och it. På skolan arbetar vi med entreprenöriell inriktning och använder IT. I alla klasser arbetar vi med iPads och datorer som pedagogiskt verktyg.
Vi söker dig som är en erfaren 1-7 lärare med lärarlegitimation och behörigheter i fysik, biologi, kemi, svenska, svenska som andraspråk och engelska. För uppdraget krävs att du har behörighet i de ämnen som du ska undervisa i.
Du ska vara engagerad, nyfiken och sätta elevernas lärande i fokus. Vi söker någon som är flexibel med en god samarbetsförmåga som har lätt att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare samt övrig personal på skolan. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig, trygg och positiv ledare och i verksamheten har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av förtroende, glädje, lyhördhet och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper och en tydlig struktur bedriver du en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilda eleven samt skapar de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskapsutveckling. Du har god förmåga för analys och reflektion samt utvecklar ständigt din undervisning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
• Legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i fysik, biologi, kemi, svenska, svenska som andraspråk och engelska.
• Erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor åk 4-6 och Klubben Michaela Nyberg: michaela.nyberg@huddinge.se
Tjänsten är ett vikariat till 19/6-2026.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Huddinge kommun
Huddinge kommun, Vistaskolan yngre elever
Biträdande rektor åk 4-6 och Klubben
Michaela Nyberg michaela.nyberg@huddinge.se 08-535 315 10
