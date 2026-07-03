Lärare åk 1-6 i idrott och hälsa till Blästadskolan (vikariat).
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Vill du inspirera till livslång rörelseglädje i en miljö där utomhuspedagogik och rörelse i naturen är en naturlig del av vardagen? Vi söker en engagerad lärare som ska vikariera i idrott och hälsa som vill utveckla elevernas förmågor och hälsa.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa på Blästadsskolan har du ett viktigt uppdrag att lägga grunden för en god hälsa och fysisk förmåga hos våra elever. I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
Du arbetar med planering, undervisning och utvärdering utifrån läroplanen för årskurs F-6.
Du skapar en varierande och utmanande undervisning som utgår från den elevgrupp du möter.
Du anpassar undervisningen så att alla elever, oavsett förutsättningar, känner att de kan och vill delta. Du ser till att rörelseglädje går före prestation.
Digitala verktyg används som en naturlig del i din undervisning för att främja elevernas lärande.
Du samarbetar tätt med kollegor inom både skola och fritidshem för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs hela skoldag.
I rollen ingår att föra en god dialog med vårdnadshavare kring elevens utveckling
Din arbetsplats
Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, resursskola med inriktning hörselnedsättning, anpassad grundskola 1-6 och fritidshem. Skolan är belägen i Linköpings södra stadsdelar och har naturen inpå knutarna. Som lärare för mellanstadiet får du arbeta i vår nybyggda skolbyggnad med lokaler som är särskilt anpassade för verksamheten. Skolgården gränsar till fina ekskogar, strövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. På skolan finns cirka 400 elever och här arbetar cirka 100 medarbetare.
Blästadsskolans förhållningssätt är ett relationellt perspektiv som ska genomsyras i verksamheten. I ett relationellt perspektiv blir handlingar och miljö viktiga att undersöka för att förstå hur och varför personer hamnar i svårigheter, eftersom man menar att det är i situationen som svårigheter uppstår. Fokus ligger på att forma lärmiljön och undervisningen så att den möter upp alla elevers olika behov. Det relationella perspektivet utgår från ett demokratiskt medborgarperspektiv, lika rättigheter, delaktighet och ett tillgängligt samhälle.
Tillsammans skapar vi lustfyllda lärandesituationer där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor. Vi har höga förväntningar på elevens förmåga och arbetet med justeringar i undervisningen är fokus i vår skolutvecklingsplan. Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete för en trivsam arbetsmiljö. Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk F-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk F-6. Det är meriterande om du har behörighet för idrott och hälsa i åk F-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret. Du behöver ha förmågan att planera och genomföra undervisning som är både lekfull för de yngre och utmanande för de äldre eleverna.
I din roll som lärare i årskurs F-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Som lärare i årskurs F-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-03-12. För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17589
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
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HR-konsult (Rekryteringscentrum) i tjänst rtcutb@utb.linkoping.se +4613262157 Jobbnummer
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