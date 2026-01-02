Lärare åk 1-3 till Vallastadens skola (vik)
Vallastadens skola - lärande i trygghet och gemenskap. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ingå i vårt arbetslag för lågstadiet (åk 1-3). Du undervisar klassen i så många ämnen som möjligt. Du kommer att arbeta nära din parallellkollega i ett årskursteam med gemensam samsyn och planering.
I din roll ansvarar du för elevernas lärande och utveckling med fokus på att:
• Arbeta inkluderande och vara lösningsfokuserad för att skapa ett gott och tryggt klassrumsklimat.
• Aktivt följa upp elevernas kunskapsnivåer, och planera och genomföra anpassningar och gruppaktiviteter så att eleverna når sin fulla potential.
• Tillämpa ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med elever.
• Upprätthålla en tydlig kommunikation gentemot vårdnadshavare för att säkerställa ett gott samarbete kring elevens lärande.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Det ligger naturskönt och utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Vår skola har cirka 350 elever fördelade på två paralleller och ett kollegium bestående av 55 medarbetare.
Vallastadens skola kännetecknas av visionen "Lärande i trygghet och gemenskap". Du kommer till ett trevlig personalgrupp som har arbetat ihop sig och har ett positivt och varmt arbetsklimat.
• Team: Du tillhör lågstadiets arbetslag som arbetar som ett team. Det finns ständigt en parallellkollega nära till hands i årskursteamet.
• Resursstöd: Resursstöd finns ofta tillgängligt på lektionerna.
• Kompetensstöd: På skolan arbetar vi tillsammans och vi har speciallärare och förstelärare som kan stödja det strategiska arbetet. Elevhälsoteamet finns också med som en aktiv del i arbetet kring eleverna.
• Introduktion: Som nyanställd får du en mentor under den första tiden. Din närmaste kollega i årskursteamet fungerar som ett dagligt stöd i vardagen, medan försteläraren finns tillgänglig vid behov för exempelvis ämnesplanering.
Vi söker dig som är en varm person och som bidrar till ett positivt bemötande mot eleverna.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 1-3. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-3. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1-3.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 1-3 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs 1-3 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 1-3 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-04-13
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-06-16
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16419
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
