Lärare åk 1-3 till ny resursskola, Älta resursskola, Nacka kommun
2026-03-20
Har du erfarenhet och ett stort intresse av att undervisa elever med olika NPF-diagnoser? Vill du vara med att utveckla en ny resursskola? Läs då mer nedan!
Välkommen till Älta rektorsområde- ett område som växer och utvecklas!
Älta rektorsområde består av sex förskolor, tre grundskolor och en resursskola.
Här erbjuder goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats.
Älta är ett expansivt område, vilket innebär att vi växer som rektorsområde. I augusti öppnade vi en ny resursskola, och nu söker vi en lärare i årskurs 1-3. Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever med olika NPF-diagnoser som läser ämnen i årskurs 1-3. Undervisningen sker både individuellt och i klassrum med cirka sju elever. Klassen är åldersblandad och består av elever från årskurs 1 till 3. Tillsammans med kollegor ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar undervisning, raster, lunch och övergångar. Det ingår även att följa med eleverna på praktiskt-estetiska ämnen. Du förstår och arbetar utifrån vårt tydliga fokus att vi är en skola med undervisning, där eleverna får förutsättning att nå sina mål.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen och skollagen för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du följer läroplanen Lgr22 samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan. Vidare ingår mentorskap och daglig dialog med vårdnadshavare. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har ett nära samarbete med resurspedagoger, speciallärare, specialpedagog och övriga lärare. Ni träffas regelbundet samt samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och det systematiska kvalitetsarbetet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet för årskurs 1-3
- erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolan
- god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med olika NPF-diagnoser
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg.
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta på resursskola och/eller i särskild undervisningsgrupp
- specialpedagogisk kompetens
- erfarenhet av att undervisa i åldersblandade grupper
- kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd
- god kunskap om lågaffektivt bemötande
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser värdet av starkt teamarbete, särskilt i en verksamhet under uppbyggnad. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt, samtidigt som du snabbt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med verksamhetens och elevernas bästa i fokus. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vidare förstår du att uppdraget är komplext och kräver tålamod, flexibilitet, problemlösning och en genuin vilja att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du trivs i en miljö där mycket är nytt och i utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Älta resursskola är en ny verksamhet för elever med olika NPF-diagnoser i årskurs 1-9. Skolan öppnade i augusti och har plats för cirka 40-45 elever. Vi ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog samt goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Skolan är placerad i en del av nybyggda Stavsborgsskolan med egen ingång samt har egna fina, moderna och ändamålsenliga lokaler för undervisning, fritids och lunch. Vi har en hög personaltäthet och mycket nöjda vårdnadshavare. Vi har nära samarbete med Ältas tre grundskolor. Läs mer om oss här!
Som lärare får du en spännande möjlighet att bli en viktig del i utvecklingen av vår nya resursskola. Du får vara med och forma nya rutiner och arbetssätt tillsammans med erfarna, kompetenta och utvecklingsinriktade kollegor som brinner för att skapa den bästa skolan för våra elever. Vi erbjuder kompetensutveckling, relevanta utbildningar, moderna digitala verktyg och möjlighet till nätverkande med kommunens två andra resursskolor. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-04-05!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta resursskola Kontakt
Helena Pålsson (biträdande rektor) 0704318885,helena.palsson@nacka.se Jobbnummer
9811208