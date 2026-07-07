Lärare 7-9 i engelska, gärna med behörighet i samhällskunskap
Enköpings kommun, Grundskolestöd / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-07-07
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där du på riktigt gör skillnad för elever som behöver ett mindre sammanhang för att lyckas?
Ser du möjligheter där andra ser hinder och har förmåga att skapa meningsfull undervisning utifrån varje elevs förutsättningar? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Grundskolestöd är en central enhet inom Enköpings kommun som erbjuder stöd till kommunens grundskolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Enheten består av Lärandearena, Skolsociala teamet, Skolteamet, Grundskoleteamet och Mottagningsenheten. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska få förutsättningar att lyckas i skolan och utvecklas positivt.
Lärandearena är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 4 - 9 som behöver ett mindre sammanhang för att lyckas i skolan. Vi är ett engagerat team som arbetar för att skapa motivation, delaktighet och en meningsfull skoldag. Hos oss är undervisning, relationer, samarbete och kreativitet lika viktiga delar av uppdraget.
Som lärare hos oss undervisar du främst i engelska för årskurs 7 - 9 och ansvarar även för undervisning inom samhällskunskap och religion genom ett tematiskt arbetssätt tillsammans med kollegor. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen samt anpassar lärmiljö, bemötande och arbetssätt utifrån elevernas behov. I uppdraget ingår att arbeta för ökad motivation, närvaro och måluppfyllelse i nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elevens hemskola. Du bidrar också till verksamhetens fortsatta utveckling. Här är lärarrollen bred och du arbetar både pedagogiskt och relationellt för att skapa vägar tillbaka till en fungerande skolgång hela dagen.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i engelska för årskurs 7 - 9, gärna även i samhällskunskap. Du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och NPF. Som person är du trygg, flexibel och relationsskapande. Du tror på elevens förmåga, har lätt för att samarbeta och kan anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar.
Vi erbjuder dig ett engagerat och varmt arbetslag, stöd av specialpedagog och övriga kollegor inom Grundskolestöd samt möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Vill du bli en del av vårt team?
Tveka inte att söka hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att skapa en plats där alla elever kan lyckasKvalifikationer
Behörig lärare Engelska 7-9 krav
Behörig lärare i Samhällskunskap 7-9 meriterande
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade eller utmanande situationer. Du behåller ett sansat perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen samt ledande befattningar behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Grundskolestöd Kontakt
Enhetschef Grundskolestöd
Maria Pelle-Bäck maria.pelle-back@enkoping.se Jobbnummer
9995798