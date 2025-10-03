Lärare 6-9 i spanska och engelska vid Önnerödsskolan i Landvetter
2025-10-03
Din arbetsplats
Önnerödsskolan söker dig som vill vikariera hos oss under tiden ordinarie lärare är föräldraledig. Vi söker dig som vill utveckla ämnesundervisningen. Skolan har en driven personalgrupp och verksamheten bedrivs med en god struktur och har en hög måluppfyllelse. Vi har en öppen samarbetskultur med höga förväntningar på varandra och eleverna.
Önnerödsskolan ligger i Landvetter samhälle och är en 4-9-skola med 460 elever. Skolan har goda bussförbindelser till alla större orter i regionen.
Ditt uppdrag
* Tillsammans med övriga behöriga lärare utveckla undervisningen för en högre måluppfyllelse där fler elever får betyg i alla ämnen.* Undervisning i spanska och engelska i årskurserna 6-9.* Mentorskap för elever i årskurs 8.* Bidra till att skapa trygga och stimulerande lärmiljöer för våra elever.
Det här krävs för tjänsten
• Legitimerad lärare med behörighet i moderna språk och engelska.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du är driven pedagog som vill utveckla verksamheten tillsammans med andra.* Du vill prova nytt.* Du visar god samarbetsförmåga genom att lyssna och ta initiativ.
Vad vi erbjuder dig
• Bra förutsättningar att utvecklas som pedagog tillsammans med kompetenta kollegor.* En arbetsplats som värdesätter dig.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Biträdande rektor
Kathrine Renhorn kathrine.renhorn@harryda.se 031-7248302 Jobbnummer
9539998