Lärare 4-9 i MA/NO/SP Bergshamraskolan, Solna stad
Solna kommun / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2025-08-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en toppenlärare som är nyfiken på arbete i en skola som växer? Vill du vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever? Sök då gärna tjänsten som lärare i åk 7-9 i MA/NO/TK/SP hos oss på Bergshamraskolan!Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Vi är en skola med cirka 360 elever i årskurs F-7 och där högstadiet successivt byggs ut från och med ht 2025.
Skolan ligger med Edsviken och Ulriksdals slottspark in på knuten, vilket innebär att vi har nära till naturen men samtidigt bara 12 minuter med tunnelbana till centrala Stockholm.
På Bergshamraskolan arbetar vi aktivt med strukturer och arbetssätt i syfte att skapa delaktighet på skolan. Vi är en gemytlig skola där vi arbetar tillsammans med kollegor i en trivsam miljö.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som ser till elevernas bästa i vårt dagliga arbete. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram värdeorden Trygghet, Kunskap och Gemenskap som ligger till grunden för vårt dagliga arbete på skolan.
Just nu är vi i en spännande utvecklingsfas där skolan från och med detta läsår har öppnat högstadiet med årskurs 7 och därefter successivt utökas för att bli en F-9 skola. Högstadiet inklusive No-salen har helt nyrenoverade lokaler där miljön optimerats för ett bra lärande för alla.
Vårt erbjudande
- Vi erbjuder dig möjlighet att göra skillnad för våra elever i Solna stad
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Vi söker en lärare för undervisning i årskurs 7-9, med ämneskombinationen MA/NO/TK/SP. Just i år ligger ingen teknik i tjänsten, men däremot spanska i åk 7 då vår nuvarande lärare som flyttar till annan stad har den kombinationen. Tjänsten innebär mentorskap för en klass i årskurs 7. Med full behörighet är tjänsten på 100%, utan spanska 85%.
Du har, tillsammans med övriga lärare, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. I tjänsten ingår alla delar som omfattar ämnena MA/NO/SP: från att utveckla idéer och planera arbetet till att skapa och utvärdera arbetet. Du genomför lektioner, pedagogisk dokumentation samt strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla elever kan känna sig sedda. I vår skolutveckling fokuserar vi på tillgängligt lärande och ser att samarbete är nyckeln till ett gemensamt lärande och förbättrade elevresultat.
Vem söker vi
Vi söker dig som
- är legitimerad lärare för åk 7-9
- har bred behörighet att undervisa i MA/NO
- har erfarenhet av att arbeta som lärare
- är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
- är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
- har vana av att arbeta med elevdokumentation såsom pedagogisk utredning och IUP
- behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i spanska.
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare kommer du planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställa att alla processer fullföljs med god kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är intresserad av att driva skolans och elevernas utveckling framåt. Du kan fånga elevernas uppmärksamhet och skapa delaktighet och motivation i olika aktiviteter. Du är en trygg person med god pedagogisk insikt som är trygg i ditt klassrumsledarskap och vet hur du bygger goda relationer.
Du har, precis som vi, ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas och du har förmågan att skapa situationer där elever lyckas.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Linn Thomasson på linn.thomasson@solna.se
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast 27 augusti 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskola, Bergshamraskolan Kontakt
Linn Thomasson linn.thomasson@solna.se Jobbnummer
9456133