Lärare 4-9 EN, MA, SV/SVA till högstadiet

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du samarbetar med kollegor, elever, vårdnadshavare, skolledning och externa aktörer vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Den här tjänsten innebär undervisning i främst matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska men även andra ämnen. Du undervisar elever på högstadiet som behöver en särskilt anpassad lärmiljö i olika perioder/omfattning. Du undervisar även elever som inte är på åldersadekvat nivå och som är i behov av särskilt stöd. Mentorskap för enskilda elever ingår. Som mentor har du ett övergripande ansvar för dina ansvarselever, deras utveckling och kontakten med vårdnadshavare. I tjänsten ingår även att arbeta med elever som behöver stöd kring skolnärvaro.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan är en F-9 skola som ligger naturskönt strax söder om Linköpings centrum med närhet till busshållplats in mot city. Skolan är uppdelad i en F-6 skola och en 7-9 skola. Tjänsten är placerad på högstadiet. Till högstadiet kommer elever från alla olika delar av Linköping. Vi erbjuder en spetsutbildning inom samhällskunskap och idrottsprofil i handboll. Hos oss jobbar du tillsammans med mycket engagerade kollegor som har fokus på att få eleverna att lyckas.
Du som söker
Du som söker har lärarlegitimation för årskurs 4-9 med behörighet i alla eller något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du har, med fördel, tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i liknande upplägg, antingen genom praktik eller avlönat arbete. Det är meriterande om du, utöver legitimation i ovanstående ämnen, även har legitimation eller erfarenhet av att undervisa i exempelvis samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen.
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. Uppdraget kräver att du är mycket initiativtagande, lösningsfokuserad och flexibel för att möta elevernas kunskapsmässiga likväl som sociala behov av stöd.
Vänligen bifoga lärarlegitimation samt behörighetsförteckning tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 20251208 eller enl. överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16192
