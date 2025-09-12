Lärare 4-6 till Elias Fries skola i Hyltebruk
Hylte kommun / Grundskollärarjobb / Hylte Visa alla grundskollärarjobb i Hylte
2025-09-12
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Elias Fries
Elias Fries är en F-6 skola som byggdes 1995 och består av sju småhus uppbyggda efter en bygata. Vi har tre fritidshemsavdelningar som delar lokaler med skolan. På skolan går det cirka 270 elever och den är belägen i ett bostadsområde med blandad bebyggelse, närhet till skog, natur och bra bussförbindelser. De fina omgivningarna runt vår skola används ofta i undervisningen och till varje hus finns det möjligheter att ha odlingslotter. Vi är en mångkulturell skola och berikas med elever från många olika nationer och kulturer. Vi arbetar utifrån visionen: "Trygghet och utveckling i en skola för alla".
Lärare 4-6 till Elias Fries skola i HyltebrukPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Då vår kollega går i pension till jul söker vi en grundskollärare till mellanstadiet inför vårterminen 2026 med behörighet att undervisa i SV/SVA,ENG,MA och NO. Du brinner för att skapa en god lärmiljö för eleverna och på så vis få dem att känna glädje, trygghet och delaktighet i sitt lärande och på vår skola. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I uppdraget krävs en god förmåga att arbeta med elevinflytande och att analysera elevers behov samt förmåga att använda en väl anpassad metodik för eleven och gruppen. I ditt uppdrag ingår att delta och bidra till skolans utveckling i såväl kommunövergripande ämnesnätverk som skolans egna kollegiala fortbildning.
På Elias Fries arbetar du i ett arbetslag och tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån våra styrdokument. Som lärare är du en strukturerad och tydlig ledare i klassrummet, du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera eleverna att nå goda resultat i skolarbetet.
Med en tjänst på Elias Fries har Du har möjlighet att vara med att utveckla och påverka verksamheten.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har eller kommer att få lärarexamen med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du är kommunikativ och har god förmåga att bygga relationer med elever, vårdnadhavare och kollegor. Du har ett lågaffektivt bemötande och du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Induviduell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2025:111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Ginger Johansson 070-816 54 89 Jobbnummer
9505191