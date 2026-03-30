Lärare 4-6 Svartbjörnsbyns skola
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Svartbjörnsbyns skola är en F-6 skola som ligger ett par kilometer utanför centrala Boden. Skolan har strax under 150 elever och har hög grad behöriga pedagoger inom skolans alla yrkesgrupper. Vi är en skola som arbetar med delaktighet och inflytande och där eleven är i centrum. Vi lägger stor vikt att Svartbjörnsbyns skola ska kännetecknas avtrygghet och studiero och att vi ska ha ett väl fungerande elevhälsoarbete där undervisningen är intressant och begripligt med hög måluppfyllelse. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen och vi satsar på natur och rörelse genom friluftsdagar, utevistelse både i skog och mark samt på skolgården och planerade rastaktiviteter. Samarbete och samsyn kring elever och förhållningssätt är viktiga delar i vårt arbete med att få en så bra skola som möjligt. Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Till Svartbjörnsbyns skola söker vinu fyra engagerade och legitimerade lärare till årskurs 46 med olika ämneskombinationer. Vi söker lärare med behörighet i ett eller flera av följande ämnen:
• Svenska (SV)
• Engelska (ENG)
• Matematik (MA)
• NO
• SO
• Idrott och hälsa
• Bild
Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Vi vill att du är öppen för varierande arbetssätt, samverkan och skolutveckling. I övrigt har du goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Din pedagogiska och sociala förmåga gör att du har lätt att skapa kontakt med människor och du är därför även duktig på att förmedla ditt kunnande till våra elever. Du har god vana att arbeta med dator som verktyg i pedagogisk verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315921".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Eva Nilsson Huhta 070-3325623 Jobbnummer
