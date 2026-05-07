Lärare 4-6 i engelska, svenska, matematik och SO-ämnena till Fridtunaskolan
På Fridtunaskolan är kommunikation och samspel de hörnstenar som vår verksamhet vilar på. Vi bygger vår verksamhet på ett löpande kvalitetsarbete där vi tillsammans strävar mot höga målsättningar för våra elever. Nu söker vi en engagerad lärare som vill utvecklas och växa tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-05-07Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Fridtunaskolan ligger vid det expansiva Ebbepark i centrala Linköping. Här har vi förmånen att ha Vallaskogens natur runt hörnet, samtidigt som vi har gångavstånd till bibliotek, simhall och kultur. Våra lokaler består av en modern, nybyggd del och en totalrenoverad äldre del.
Vi är en dynamisk skola med cirka 580 elever från F-6. Den stora organisationen ställer krav på god struktur, men ger också fantastiska möjligheter till samarbete. Vi kännetecknas av trygghet, respekt och ett starkt engagemang från både personal och föräldrar. Här möts du av välutbildade kollegor med bred ämneskompetens och en miljö där höga förväntningar går hand i hand med arbetsglädje.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 i engelska, svenska, matematik och SO-ämnena. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-06 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17183
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Kontakt
Rektor
Gudrun Werner Gudrun.Werner@utb.linkoping.se 013-206921 Jobbnummer
9896320