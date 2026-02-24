Lärarassistent med stödjande funktion inom diabetes och rastverksamhet.
2026-02-24
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärarassistent har du en central roll i att främja elevers närvaro, hälsa och välmående under skoldagen.
Du är synlig och tillgänglig i skolans miljöer, skapar trygga relationer och arbetar förebyggande mot konflikter, kränkningar och utanförskap. Du hanterar och utreder kränkningsärenden i systemet DF (Digital Fox). Du uppmärksammar elever i behov av socialt och emotionellt stöd samt samverkar med mentorer, elevhälsa och skolledning. Du deltar i skolans trygghets- och värdegrundsarbete och har ett särskilt ansvar för elever med diabetes.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Malmsjö skola i Botkyrka kommun får du mer än bara ett jobb, du blir en del av en verksamhet där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum. Vi är stolta över vårt välfungerande team med kompetenta och hjälpsamma kollegor som stöttar varandra och delar med sig av erfarenheter och idéer. Här möts du av ett öppet klimat där nya tankar uppmuntras och där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Vår styrka är mångfalden, drivkraften och stoltheten över att göra skillnad varje dag för kollegor och elever.
Du som söker till oss
Krav: Vi söker dig som:
Har utbildning som lärarassistent.
Har erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs 6-9.
Har erfarenhet och kunskap om diabetes typ 1 och förståelse för hur diagnosen påverkar elever i skolmiljö.
Har erfarenhet av att möta och stödja elever med NPF-diagnoser.
Meriterande: Har erfarenhet av att dokumentera arbete mot kränkande behandling, gärna i DF Respons.
Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg, strukturerad och har ett genuint engagemang för elevernas utveckling och välmående
För att lyckas i rollen som lärarassistent söker vi dig som är lugn, relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna dokumentera och se mönster i arbetet mot kränkande behandling och utifrån detta ha en lösningsorienterad infallsvinkel. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i kommunikation med elever, kollegor och vårdnadshavare.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
