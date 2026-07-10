Lärar/skolassistent med elevnära arbete gärna med pedagogisk erfarenhet
Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum / Pedagogjobb / Kristianstad Visa alla pedagogjobb i Kristianstad
2026-07-10
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Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Lärar/skolassistent sökes till Furuboda gymnasieskola.
Du som vill göra skillnad på riktigt och vara med och stötta våra elever på Furuboda gymnasieskola inom Naturbruksprogrammet med inriktningarna djur och trädgård i Yngsjö samt IMV och IMY.
På Furuboda gymnasieskola arbetar vi med att främja elevernas lärande och personliga utveckling i ett nära kollegialt samarbete och med en aktiv elevhälsan för att skapa goda lärmiljöer.
Med din erfarenhet som lärar/skolassistentassistent arbetar du i klassrummet tillsammans med undervisande lärare med att erbjuda stöttning, ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Vid behov kan du även träffa elever enskilt och stödja och hjälpa dem framåt i sina studier.
Du möter varje elev utifrån hens förutsättningar och du har god kunskap om människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap, det kan innebära att du ska stödja eleverna både på lektionerna samt i situationer såsom raster eller i andra sociala sammanhang. Arbetet kräver att du har förmåga att läsa av människor och agera utifrån behoven du ser.
Vi söker en ansvarstagande, nytänkande och positiv person som inspirerar, motiverar och sprider glädje. Med en stor empatisk förmåga och en vilja att arbeta med elever som har stora utmaningar i sin skolgång. Du är positiv och trygg i dig själv, flexibel, självgående, kreativ och har lätt för att samarbeta.
Anställningens omfattning: 85% ferietjänst, 6mån provanställning.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Utdrag ur polisens belastningsregister sker innan anställning.
Placeringsort: YngsjöKvalifikationer
Vi söker dig som är lärar/skolassistent och kan stödja eleverna på Naturbruk och IM programmen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på gymnasieskola eller grundskolans senare år.
Vi ser helst att du har socialpedagogisk utbildning gärna med pedagogik, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning. Erfarenhet av undervisning och undervisningsnära arbete är meriterande samt arbete i socialpedagogiskt sammanhang med social stöttning. Du är flexibel och har ett salutogent förhållningssätt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska vara samarbetsvillig, flexibel och lösningsorienterad samt att du har lätt för att skapa relationer med människor.
ÖVRIGT Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12720". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum
Furubodavägen 247 (visa karta
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296 92 YNGSJÖ Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Skolledare
Fredrik Werneskog fredrik.werneskog@furuboda.se +46739414604 Jobbnummer
9999271