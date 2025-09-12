Lapplands Djurklinik Luleå anställer Leg.Djursjukskötare
2025-09-12
På kliniken i Luleå finns ett team som arbetar med både poliklinisk verksamhet, operationer, tandvård och akutsjukvård .
Vi erbjuder Dig ett omväxlande arbete med många djur- & kundkontakter. Möjlighet för att arbeta på olika orter och goda utvecklingsmöjligheter.
Vårt mål är att erbjuda kompetens och service med fokus på god omvårdnad och engagerad personlig service till alla våra djur/djurägare. Vi hjälper hundar, katter, övriga smådjur och dess ägare alla dagar året om.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetstider och omfattning
Heltid.
Även offerter från konsulterande erfarna djursjukskötare med önskat schema är varmt välkomna.
Tjänsten är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad leg. Djursjukskötare alt djurvårdare nivå 3.
gärna med tidigare praktisk erfarenhet.
Kunskaper inom anestesi är meriterande.Ersättning
Enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Om rätt person finnes kan anställning ske omgående.
Vi tar helst emot ansökan via e-post: Julia.Larsson@lapplandsdjurklinik.se
konsulter är varmt välkommen med förslag.
Kontaktperson: Julia Larssonwww.lapplandsdjurklinik.se
Varmt Välkommen med Din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: Julia.Larsson@lapplandsdjurklinik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare våra vänner djurhälsa AB
(org.nr 556872-3760)
gammelstadsvägen 17 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Lapplands Djurklinik AB Kontakt
COO
julia larsson julia.larsson@lapplandsdjurklinik.se 0761285938, 0761285938 Jobbnummer
9505199