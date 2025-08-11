Lappalands Lärcentra söker Projektledare/Yrkeslärare
2025-08-11
Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Omkring 350 anställda arbetar inom förbundet.
Lapplands lärcentra är den gemensamma organisationen för vuxenutbildning och högskoleenheter för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Vår vision är att vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som projektledare/Yrkeslärare på Lapplands Lärcentra kommer du att vara nyckelpersonen som ska leda arbetet med att ta fram en ny anpassad industriteknisk utbildning med hänsyn till stålindustrins kompetensbehov. Utbildningen ska utformas tillsammans med våra industrilärare samt i samverkan med företagen inom stålindustrins värdekedja och anpassas för en klimateffektiv stålproduktion. I ditt arbete ska du leda projektet, ta fram basutbildning och kortare specialutbildningar för kompetenshöjning av befintlig personal inom företagen.
Utrustningsinvesteringar kommer göras i projektet så att labbmiljöerna står helt i enighet med den gröna omställning och det behov som industrin har idag. Du som projektledare kommer vara en viktig kugge vid kravställningar i upphandlingarna av utrustningen. Du ska även ansvara för löpande rapportering av projektarbetet till styrgrupp.
Som projektledare kommer du jobba med utveckling av industriutbildning på Lapplands Lärcentras alla fyra vuxenutbildningar (Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk). Projektet kommer ha ett stort fokus på att matcha arbetsmarknadens behov i närområdet, vilket innebär att du ska kunna samverka med näringslivet och samtidigt skapa en kvalitativ industriutbildning. Det kommer även ingå samarbete med andra utbildningsanordnare.
Som yrkeslärare kommer du att arbeta med att utforma och starta upp utbildningar för industrin tillsammans med våra lärare inom organisationen. Kvalifikationer
Det är krav/meriterande om du har en eller flera av nedanstående kvalifikationer.
Du har erfarenhet av att arbeta med projektledning eller andra utvecklingsarbeten.
Du har erfarenheter från yrkesutbildningar.
Du har ett brett kontaktnät inom verkstadsindustrin.
Du har en god kännedom för hur gymnasiekurser är uppbyggda.
Du har erfarenhet av att ta fram underlag och kravställning inför upphandlingar.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har en god förmåga att arbeta självständigt.
Projektarbetet handlar i stor utsträckning om att kunna leda, dokumentera och samarbeta med hjälp av olika digitala verktyg. Vi ställer därför höga krav på goda tekniska kunskaper.
Vi förutsätter att du sätter stor vikt vid att skapa goda relationer med yrkeslärare, företagare samt hela projektorganisationen. Du är därför flexibel, har hög ansvarskänsla, är noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med andra. Du är också drivande och engagerad samt har en positiv och inkluderande människosyn.
Meriterande om du tidigare jobbat med utvecklingsarbete och pedagogiskt arbete. En stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
roger.kero@lapplands.se 072- 572 21 52
