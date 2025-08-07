Lantmätare till VA SYD - studentmedarbetare (timanställning, 4 mån)
2025-08-07
Studerar du till civilingenjör inom lantmäteri och önskar få mer praktisk erfarenhet inom framförallt avtalsfrågor och fastighetsrätt? Vi söker nu en studentmedarbetare på deltid under höstterminen! Tjänsten som studentmedarbetare inom lantmäteri innebär främst arbete med att stötta upp verksamhetens arbete med bland annat ledningsrätter, avtalsservitut, avtalshantering och övriga rättigheter som krävs för att trygga tillgången till våra ledningar och anläggningar.
Du kommer både arbeta tillsammans med VA SYDs lantmätare och göra självständigt arbete. Du får en meningsfull roll där du direkt får bidra till verksamheten och samtidigt utöka din praktiska erfarenhet inom yrket.
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i centrala Malmö, med viss möjlighet till hemmaarbete efter överenskommelse. Sysselsättningsgrad är 20 %, dvs 8 timmar per vecka under höstterminen. Tjänsten tillhör enheten Miljö och Juridik, som ansvarar för att hantera de fastighetsrättsliga frågorna som dyker upp i samband med bland annat ledningsarbeten.
Vi erbjuder
Du kommer till en vänlig arbetsplats där man är stolt över vårt viktiga samhällsuppdrag och det finns en stor vilja hos medarbetarna att utveckla verksamheten. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du är noggrann, har en god planeringsförmåga och jobbar självständigt. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
Du som söker har:
- minst 4 terminer genomförda på din utbildning som civilingenjör Lantmäteri och påbörjar 3:e året under 2025
- grundläggande kunskap om servitut, ledningsrätt och fastighetsrätt
- körkort B
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten var vänlig kontakta lantmätare Jessica Lindgren via mejl på Jessica.Lindgren@vasyd.se
. Observera att svar kan dröja ett par dagar på grund av semestertider.
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. Vi har tagit bort det personliga brevet från vår process och ber dig istället att kortfattat motivera varför du söker jobbet och besvara några urvalsfrågor som utgår från kraven i rollen. På så sätt sparar vi både din och vår tid genom att det blir tydligt för dig vad du ska fokusera på, och vi kan matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1175". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Arbetsplats
Stab Kontakt
Thomas Hulgaard Persson, Enhetschef 040-6350109 Jobbnummer
9449064