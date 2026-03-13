Länsstyrelsen söker medarbetare till Fältenheten för en kortare anställning
2026-03-13
Just nu söker vi en ny medarbetare som under en kortare tid kan medverka i arbetet rovdjursinventering, besiktning döda rovdjur och skadedokumentation orsakad av rovdjur.
Är du en person som har god erfarenhet av natur och miljö? Är du en lagspelare som inte är främmande för att jobba enskilt? Då kan du vara den vi söker!
Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.
Du kommer att tillhöra Fältenheten, som är en del av den operativa verksamheten på Norrbottens Länsstyrelse. I fältenhetens uppdrag ingår arbete med vård och skötsel av anläggningar, leder och naturtyper samt informationsinsatser och bekämpning av invasiva främmande arter.
Om jobbet
Din arbetstid tillbringas i huvudsak i fält. Viss del som ensamarbete och viss del tillsammans med naturbevakarkollegor. Fältverksamheten pågår året om och är tidvis i krävande miljö både sommar och vinter. Som naturbevakare är du en lagspelare som jobbar nära ansvariga handläggare i frågor för att dokumentera i fält samt utföra planerade eller uppkomna åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de förvaltningsplaner som gäller.
I arbetet kommer du att medverka i de skyddsjaktbeslut som tas, utföra tillsyn, skötsel av nationalparker, naturreservat och det statliga ledsystemet vilket innebär anläggningsarbeten likaväl som naturtypsskötsel och planering av dessa åtgärder. Du kommer även jobba med dokumentation och rapportering på utförda arbete och vi förväntar oss att du har vana att jobba med digitala verktyg och utrustning.
Arbetet betyder en hel del resande i geografiskt avlägsna områden.
Du kommer även ha kontakt och samverkan med samebyar gällande de frågor som enhetens uppdrag berör.
Fältenheten engageras i många av myndighetens åtgärdsprojekt, där du även kommer att bli en del av verksamheten
Fältenheten har dessutom ett omfattande tillsynsuppdrag avseende:
- Föreskriftsefterlevnad i skyddade områden (nationalparker, naturreservat)
- Terrängkörning i förbuds- och regleringsområden, och ovan odlingsgränsen Illegal jakt på stora rovdjur
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som
- Har kompetensbevis inom rovdjursinventering
- Har kompetensbevis för besiktning rovdjur har för arbetsuppgifterna lämplig yrkeserfarenhet har god fysik och vana att färdas i skog och fjäll under olika väderförhållanden och under årets alla säsonger
- Har god kännedom om djur och natur och livet i naturen. har god datorvana och öppen för nya verksamhetsstöd kan uttrycka dig vårdat, enkelt och begripligt såväl muntligt som skriftligt
- Har god vana av terrängkörning (snöskoter/ ATV) har minst B-körkort och förarbevis för snöskoter
Vi söker dig som med ett prestigelöst förhållande är självgående, driven och ansvarstagande. Vi vill att du kan ta initiativ och kan ta till dig nya arbetssätt och tillsammans med kollegor eller själv planera uppgiftens genomförande.
Du kommer även ha kontakt med många från allmänheten varför vi lägger stor vikt vid social kompetens, omdöme och kommunikativa färdigheter. Du kommer ofta hantera information som är känslig så det är viktigt att du har hög integritet.
En fördel om du
- har kunskap om rennäringens villkor
- erfarenhet/utbildningsbevis motormanuella redskap
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat/visstidsanställning under två månader med start så snart som möjligt.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-4141-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478)
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Fältenheten Kontakt
Martin Jonsson 010-2255496
9797563