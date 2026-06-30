Länsstyrelsen söker juriststudenter - för extrajobb på deltid
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-06-30
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Länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor söker 1 - 3 juriststudenter för tidsbegränsade anställningar med placering på enheten för företags- och säkerhetstillsyn.
Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling i Stockholms län?
Vi söker juriststudenter som avklarat minst två terminer av sin utbildning.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen tillsynsuppdrag innebär att vi ska verka för att de verksamhetsutövare som vi har tillsyn över är personligt lämpliga och aktivt arbetar för att motverka riskerna att medverka till eller utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Vad ingår i rollen?
I rollen som handläggare hos oss kommer du förstärka arbetet att öka riskförståelsen för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du kommer att tillhöra avdelningen för rättsliga frågor med placering på för enheten för företags- och säkerhetstillsyn.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att handlägga uppsökandeärenden där Länsstyrelsen utreder om verksamhetsutövare ska registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Du kommer även arbeta med att säkerställa att de verksamhetsutövare som är registrerade bedriver verksamhet och är aktuella.
Du kommer delta i den årliga vandelsprövningen och handlägga vandelsärenden som innebär lämplighetsprövning av ledning och verkliga huvudmän. Vi arbetar också aktivt med informationsinsatser för att verksamhetsutövare ska känna till penningtvättsregelverket, arbetet innebär diverse insatser tex utskick av relevant information och enkäter samt att svara på frågor och telefonsamtal från verksamhetsutövare.
Är du den vi söker?
För den här rollen ska du ha
Pågående studier på juristlinjen (som när den är klar ger 270 högskolepoäng) och ha avklarat minst två terminer av din utbildning,
mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och i skrift på svenska.
Som person är du
För att du ska lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är van att prioritera bland flera arbetsuppgifter självständigt och samtidigt ha förmåga att arbeta i grupp. Vidare är du lösningsinriktad och flexibel, lyhörd, prestigelös och hjälpsam. Du har förmåga att värdera information för att göra korrekta, avvägda och rättssäkra bedömningar och prioriteringar. Utöver det har du en mycket god samarbetsförmåga, hög integritet och personlig mognad samt vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
aktuell erfarenhet av ärendehandläggning
aktuell erfarenhet av administration
aktuell erfarenhet av tillsynsarbete
aktuell erfarenhet av arbetsuppgifter inom servicesektorn
Vi fäster betydande vikt vid personliga egenskaper.
Anställning
Antal tjänster: 1 - 3
Anställningsform: Särskild visstidsanställning 4 månader, september 2026- december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning: Deltid, 20 %, med möjlighet att styra upplägget utifrån studiebehov.
Mer om oss
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov. På avdelningen för rättsliga frågor arbetar idag ca 110 medarbetare.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Om du har frågor
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef, Carina Cutlip, 010-223 12 35 eller jurist/samordnare Diana Berkusaite, 010-223 16 66.
Fackliga kontaktpersoner är: Susann Sass- Jonsson för SACO och Ulrika Holmström samt Maria Sand Vaziri för ST. Samtliga nås via Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Referensnummer: 112-35595-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Stockholms Län
(org.nr 202100-2247), https://www.lansstyrelsen.se/
Regeringsgatan 66 (visa karta
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111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor Jobbnummer
9984734