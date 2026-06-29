Länsstyrelsen söker juriststudenter - för extrajobb på deltid
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling i Stockholms län?
Vi söker nu två samhällsintresserade juriststudenter för tidsbegränsade anställningar. Du kommer att tillhöra avdelningen för rättsliga frågor med nuvarande placering på enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning.
Vad ingår i rollen?
Länsstyrelsen prövar överklagade kommunala beslut, huvudsakligen enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Dessa ärenden handläggs på enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning.
I rollen som handläggare hos oss kommer du att ingå i enhetens beredningsgrupp för överklagade ärenden. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med både jurister och handläggare. Uppgifterna varierar mellan ärendeadministration till kvalificerad juridisk handläggning. Exempel på arbetsuppgifter är granskning av och övrig beredning av inkomna ärenden, expediering av beslut, rättidsprövning och överlämnande av ärenden till domstol samt hantering av begäran om allmän handling. Utifrån verksamhetens behov och inflödet av ärenden kommer du också att få skriva fram beslut som föredragande i enklare ärenden inom ett eller flera av de ärendeslag som enheten hanterar.
Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du behöva arbetsledas till andra arbetsuppgifter inom enheten, avdelningen eller myndigheten. Det är således en förutsättning att du som person är samhällsintresserad och vill jobba med den bredd som Länsstyrelsen har att erbjuda.
Är du den vi söker?
För den här rollen ska du ha
Pågående studier på juristlinjen (som när den är klar ger 270 högskolepoäng) och ha avklarat minst två terminer av din utbildning,
mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och i skrift på svenska.
Som person är du
För att du ska lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är van att prioritera bland flera arbetsuppgifter självständigt och samtidigt ha förmåga att arbeta i grupp. Vidare är du lösningsinriktad och flexibel, lyhörd, prestigelös och hjälpsam. Du har förmåga att värdera information för att göra korrekta, avvägda och rättssäkra bedömningar och prioriteringar. Utöver det har du en mycket god samarbetsförmåga, hög integritet och personlig mognad samt vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv (helhetssyn),
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
aktuell erfarenhet av ärendehandläggning,
aktuell erfarenhet av arbete inom administration,
aktuell erfarenhet av arbetsuppgifter inom servicesektorn,
aktuell erfarenhet av andra för tjänsten relevanta arbetsuppgifter.
Vi fäster betydande vikt vid personliga egenskaper.
Anställning
Antal tjänster: 2
Anställningsform: särskild visstidsanställning 9 månader, september 2026- maj 2027.
Omfattning: Deltid, 20 %, med möjlighet att styra upplägget utifrån studiebehov.
Mer om oss och rollen
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov.
På avdelningen för rättsliga frågor arbetar idag ca 110 medarbetare. Avdelningen består av fem enheter där enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning är en av dessa. Enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning har i dagsläget ca 30 medarbetare.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Om du har frågor
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef, Lovisa Ristner, enhetschef på telefon 010-223 12 35.
Fackliga kontaktpersoner är: Susann Sass- Jonsson för SACO och Ulrika Holmström samt Maria Sand Vaziri för ST. Samtliga nås via Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Referensnummer: 112-35141-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Länsstyrelsen I Stockholms Län
(org.nr 202100-2247), https://www.lansstyrelsen.se/
Regeringsgatan 66 (visa karta
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111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor Jobbnummer
9983070