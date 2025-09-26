Länssamordnare för Familjecentralerna i Uppsala län
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och utveckla familjecentraler i Uppsala län?
Vi söker nu en engagerad och strategisk länssamordnare som vill bidra till att stärka och utveckla samverkan mellan region, kommuner och andra aktörer för att främja barns och familjers hälsa och välbefinnande. Som länssamordnare arbetar du i enlighet med den länsgemensamma överenskommelsen för familjecentraler i Uppsala län. En del i arbete blir att se över den och revidera den och implementera den. Länssamordningen stärker erfarenhetsutbyte mellan familjecentralerna och det strategiska arbetet på såväl regional som nationell nivå.
Vår verksamhet
Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling (APC) tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa. APC utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi är förvaltningens och ibland också den samlade primärvårdens stöd i utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Vi arbetar med omställningen till Effektiv och nära vård i regionen där det aktuella arbetssättet är en del. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Som länssamordnare kommer du att ha en nyckelroll i att samordna, stödja och följa upp utvecklingen av familjecentralernas verksamhet i hela länet.
Uppdraget innebär att vara en strategisk och operativ nyckelperson för utveckling, samordning och kvalitetssäkring av familjecentraler i länet. Rollen innefattar:
• Etablering och introduktion: Initiera nya familjecentraler och erbjuda introduktion till nya chefer och medarbetare
• Kompetensutveckling: Planera och genomföra fortbildning för olika yrkesgrupper inom familjecentralerna
• Samordning och stöd: Vara ett stöd till lokala samordnare och främja nätverkande
• Kvalitetsutveckling: Driva gemensamt kvalitetsarbete, uppföljning och analys
• Verksamhetsuppföljning: Sammanställa och redovisa arbetet enligt regional modell
• Styrdokument och samverkan: Utveckla och sprida vägledningar, överenskommelser och mallar
• Omvärldsbevakning: Delta i nationella forum och följa utvecklingen inom området
• Nätverksbyggande: Samordna ett regionövergripande nätverk och vara länken mellan lokala samordnare
Dina kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för uppdraget, exempelvis folkhälsa, socialt arbete, pedagogik eller vård samt har erfarenhet av arbete inom eller i samverkan med familjecentraler, kommunal eller regional verksamhet. Du är van att arbeta strategiskt och självständigt, har god samarbetsförmåga och är en skicklig kommunikatör i såväl tal som skrift. Du har erfarenhet av att leda nätverk eller samverkansprocesser. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning och/eller arbetslivserfarenhet av olika kommunala och regionala verksamheter.
Som person är du strukturerad och självgående med en god förmåga att samarbeta. Du behöver vara lyhörd och flexibel och kunna ställa om till nya förutsättningar. Du kan växla mellan att hantera såväl strategiska arbetsuppgifter såväl som mer praktiska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag med stor samhällsnytta med möjlighet att påverka och forma framtidens stöd till barnfamiljer. Du kommer att ingå i ett brett nätverk av engagerade kollegor och samverkansparter. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid - uppdraget kan bemannas med två medarbetare på halvtid - med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta :
Verksamhetschef för APC Utveckling Jennie Nordberg på e-post: jennie.nordberg@regionuppsala.se
eller telefon: 070-276 95 41.
Chef för Öppna förskoleverksamheten i Uppsala kommun Anna Hanning på telefon: 018-727 5651, Mobil: 072-539 04 03 eller e-post: anna.hanning@uppsala.se
.
Länssamordnare och lokal samordnare i Knivsta kommun Caroline Ångman på telefon: 018-34 72 11 eller e-post: carolin.angman@knivsta.se
.
Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala på telefon: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för uppdraget samt andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag 31 oktober 2025
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH306/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9527579