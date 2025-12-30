Länsjurist för handläggning av överklagade kommunala beslut
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Juristjobb / Vänersborg Visa alla juristjobb i Vänersborg
2025-12-30
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.
Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Om jobbet
Nu söker vi två länsjurister som ska förstärka vårt arbete med handläggning och beslut i ärenden om överklagade kommunala beslut enligt plan-och bygglagen samt miljöbalken.
Om enheten och funktionen
På Rättsenheten arbetar cirka 90 personer med bland annat överklagade kommunala beslut, olika ansökningsärenden, registreringsfrågor, tillsyn och internt juridiskt stöd, samt annan ärendehantering.
Byggjuridiska funktionen är en av fem funktioner inom Rättsenheten. På funktionen är vi i dagsläget 14 medarbetare med olika kompetenser som arbetar i Göteborg, Mariestad, Skara och Vänersborg.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Inom ärendehandläggningen arbetar vi med effektiva, likartade arbetssätt och rutiner, god service och information, samt en snabb och korrekt handläggning. Du är med och tar gemensamt ansvar för att nå verksamhetens målsättningar. Utvecklingen av verksamheten är en ständigt pågående process och vi arbetar för att stärka samverkan såväl inom som mellan länsstyrelserna.
Du gillar att tillhöra en grupp samtidigt som du arbetar självständigt och vid behov stämmer av inom arbetsgruppen. Du arbetar också i samarbete med sakkunniga från andra delar av myndigheten beroende av vilken kompetens som ärendet kräver.
Du behöver ha förmåga att effektivt och självständigt göra rättssäkra bedömningar och prioriteringar. Vi värdesätter att du anpassar arbetsinsatsen både vad gäller tid och utförande, för att möta verksamhetens behov och mål. För oss är det viktigt att man inom arbetsgruppen har en kontinuerlig dialog om arbetssätt och metoder, för en effektiv verksamhet med rimliga handläggningstider.
Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter inom Rättsenheten och på myndigheten. Vi är en beredskapsmyndighet och vi kan få tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas. En förutsättning är därför att du har intresse av att arbeta inom flera områden när tillfälle ges.
Placeringsort för tjänsten är Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten och vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.KvalifikationerKvalifikationer
- Juristexamen
- Minst tre (3) års aktuell arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete
- Fullgjord notarietjänstgöring eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig som till exempel beredningsjurist vid domstol eller kvalificerad ärendehandläggning inom offentlig verksamhet
- Mycket god förmåga att på svenska uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och skrift, eftersom beslutsskrivning och muntlig kommunikation med andra är en betydelsefull del av arbetet.
Meriterande
- Aktuell, omfattande och relevant erfarenhet av tillämpning av plan- och bygglagen samt miljöbalken vid länsstyrelse eller annan myndighet eller motsvarande erfarenhet från den privata sektorn
- Erfarenhet av att vara beslutsfattare i juridiska ärendenDina personliga egenskaper
Du ska vara:
- Bra på att effektivt driva ärenden framåt och ta ställning i komplicerade frågor, både självständigt och i samråd med andra
- Bra på att värdera information för att göra korrekta, avvägda och rättssäkra bedömningar och prioriteringar
- Bra på att anpassa din arbetsinsats avseende tid och utförande
- Bra på att bidra till att förenkla och förbättra ditt eget arbete och verksamheten
- Bra på att strukturera ditt arbete och kunna omprioritera vid behov
- Relationsskapande, prestigelös och serviceinriktad
- Van att prestera och leverera mot uppsatta mål
Du ska ha:
- God förmåga att ta ansvar för både det egna arbetet och bidra till gruppens gemensamma resultat
- God social kompetens med vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
- Mycket god samarbetsförmåga
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan! https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:890099/
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Här finns information om https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudande.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Om du har frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta funktionschef Camilla Wagnervik från den 8 januari.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-52399-2025 (2)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten, Byggjuridiska funktionen Kontakt
Camilla Wagnervik, funktionschef 010-2244370 Jobbnummer
9666043