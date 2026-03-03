Länsförsäkringar Stockholm söker säljare!
2026-03-03
Är du en säljare ut i fingerspetsarna som triggas av högt tempo, tydliga mål och daglig kundkontakt? Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i ett team där hög aktivitet och resultat står i fokus? Då är det dig vi söker!
Om rollen
Som proaktiv försäkringssäljare hos oss är din huvudsakliga uppgift att självständigt och målinriktat kontakta nya och befintliga företagskunder för att erbjuda våra sjukvårdsförsäkringslösningar. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut - och arbetar aktivt med försäljning mot främst nya kunder.
Vi tror på kraften i hög aktivitet och vet att många kundkontakter är nyckeln till framgång. Därför får du tillgång till effektiva och moderna telefonverktyg som hjälper dig att nå ut till rätt kunder och maximera din försäljning varje dag. Du följs upp på tydliga KPI:er kopplat till antal kundkontakter, bokade möten och försäljningsresultat.
Du arbetar i ett engagerat team där vi stöttar och sporrar varandra mot gemensamma mål. Hos oss är det alltid högt i tak och vi firar framgångar tillsammans!
Arbetsvillkor och förmåner
- Arbetstid: 30 h/vecka, 09.00-16.00.
- Förmåner: Attraktiva anställningsförmåner.
- Placeringsort: Valhallavägen 215, Stockholm
- Lönespann: 25.000 - 30.000kr
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en driven och självgående säljare med starkt inre driv och tävlingsinstinkt. Du motiveras av att arbeta mot tydliga mål och höga aktivitetsnivåer, och trivs med att ta många samtal varje dag. Du brinner för att skapa nya kontakter, är trygg i telefonen och har lätt för att bygga förtroende. Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad genom att aktivt ringa ut till potentiella kunder och bidra till vår tillväxt.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av försäljning via telefon
- Erfarenhet av försäkringsrådgivning mot företag är meriterande
Är du kommunikativ, initiativrik och gillar att arbeta i högt tempo? Då är du den vi söker!
Vi erbjuder
Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka din egen och teamets framgång. Du får snabbt ta eget ansvar för kunddialoger och försäljning, och vi ger dig verktygen för att lyckas.Publiceringsdatum2026-03-03Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Oscar Weding, Oscar.weding@lansforsakringar.se
0730533581
Fackliga kontaktpersoner, vxl 08-562
830 00
- Forena: Liselotte Lilja
- SACO: Julia Södergren
Välkommen till LF Stockholm
Vår
vision att bli stockholmarnas mest omtyckta företag är det som driver
utveckling hos oss och vägen dit är genom vårt medarbetarskap och ledarskap.
Medarbetarskapet innebär nyfikenhet på varandra och vi ser fördelar med att vi
alla är olika och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Vi är
självdrivande och öppna för konstant lärande genom att aktivt dela kunskap med
varandra. Vi arbetar med direkt feedback, uppmärksammar när vi gör något bra
Så här är det att jobba hos oss
På LF Stockholm har vi en öppen och välkomnande
företagskultur som tar avstamp i våra fyra värdeord:
Driv - För att vi behöver vara handlingskraftiga för att
lyckas.
Samarbete - För att vi skapar störst värde
tillsammans.
Nyfikenhet - För att vi vill utvecklas och
skapa nya möjligheter.
Omtanke - För att vi bryr oss om varandra, våra kunder
och vår omvärld.
Dessa utgör kompassen som vägleder oss i vårt dagliga
arbete och genomsyrar allt vi gör. Från kundmöte och försäljning till
medarbetarsamtal och teamaktivitet. Givetvis önskar vi att du, precis som oss,
känner igen dig i denna beskrivning.
Läs mer om vår
företagskultur, förmåner och hur det är att jobba hos oss här. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Stockholm
(org.nr 502002-6265), https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/ Arbetsplats
LF Stockholm Jobbnummer
9774270