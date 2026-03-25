Länsarkitekt tillika enhetschef till plan- och byggenheten
2026-03-25
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Plan- och byggenheten har en central roll i länsstyrelsens arbete med hållbar samhällsutveckling, fysisk planering och rättssäker tillämpning inom samhällsbyggnadsområdet.
Enheten verkar i en komplex kontext med många beroenden, bred samverkan och höga krav på kvalitet, tempo och omdöme. Uppdraget omfattar både strategiska och operativa perspektiv och ställer krav på förmåga att hålla ihop helhet, prioritering och genomförande. Enheten finns på Samhällsbyggnadsavdelningen.
Vi söker dig som vill ta ett samlat ansvar för att leda enhetens verksamhet och samtidigt företräda myndigheten i strategiska frågor inom planering, byggande och långsiktig utveckling i länet.
Som länsarkitekt och enhetschef ansvarar du för att leda, samordna, prioritera och följa upp enhetens arbete. Du har ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget inom enheten och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, rättssäkert och i linje med myndighetens uppdrag, gällande rätt och interna styrning.
Du ansvarar för att skapa struktur, tydlig arbetsfördelning och goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sitt uppdrag. Det innebär att du tydliggör mål och förväntningar, fattar beslut inom givna ramar, följer upp resultat och agerar vid avvikelser, risker eller brister i genomförandet. Rollen kräver ett tydligt chefskap där styrning, ansvar och uppföljning utgör grunden.
Som länsarkitekt företräder du Länsstyrelsen i Södermanlands län i strategiska och externa sammanhang inom samhällsbyggnadsområdet. Du bidrar med ett samlat arkitektur-, planerings- och myndighetsperspektiv i frågor som rör fysisk planering, gestaltad livsmiljö, mark- och vattenanvändning samt långsiktigt hållbar utveckling i länet. Du behöver kunna väga olika samhällsintressen mot varandra och bidra till att statens samlade perspektiv får genomslag i länet.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till avdelningens samlade styrning och utveckling. I rollen förväntas du också bidra till myndighetens helhet, inte bara till den egna enhetens resultat.
I uppdraget ingår bland annat att
leda och utveckla plan- och byggenhetens verksamhet,
säkerställa att enhetens arbete planeras, prioriteras och följs upp,
bära arbetsgivaransvar för enhetens medarbetare,
säkerställa god intern styrning och kontroll inom enhetens område,
företräda myndigheten i frågor som rör samhällsplanering, arkitektur och byggande,
bidra i strategiska avvägningar och remissyttranden inom enhetens ansvarsområde,
samverka med kommuner, statliga myndigheter, regionen och andra externa aktörer,
bidra till avdelningens och myndighetens utveckling genom aktivt ledningsgruppsarbete.
Kvalifikationer och profil
Du har:
akademisk examen inom arkitektur, fysisk planering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget,
flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom samhällsbyggnadsområdet,
kommunal erfarenhet inom samhällsbyggnad,
god kunskap om plan- och bygglagen och god förståelse för offentlig samhällsplanering,
erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö,
erfarenhet av att leda, prioritera och följa upp arbete i en kunskapsintensiv verksamhet,
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från statlig verksamhet.
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet.
erfarenhet av budgetansvar och verksamhetsstyrning.
erfarenhet av att företräda en organisation i strategiska och externa sammanhang.
kunskap om förvaltningsrättsliga frågor och statlig styrning.
För att fungera väl i rollen behöver du vara tydlig, strukturerad och ha god förmåga att hålla ihop ett komplext uppdrag med många kontaktytor. Du behöver kunna fatta beslut även när frågor är komplexa, intressen står mot varandra eller underlaget inte är entydigt.
Du har ett gott omdöme och hög integritet i myndighetsrollen. Du samarbetar väl med andra och bygger förtroendefulla relationer, men utan att tappa riktning, ansvar eller krav på genomförande. Du leder genom att skapa tydlighet, ansvar och arbetsro. Du ger handlingsutrymme inom klara ramar och följer upp på ett sätt som stärker kvalitet, ansvarstagande och utveckling.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Önskat startdatum är den 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef tf avdelningschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är för Saco-S Patrik Holmer och för ST Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 22 april 2026. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
